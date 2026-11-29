Las pensiones militares de sobrevivencia correspondientes a diciembre se pagarán el lunes 4 de enero de 2027.

Los jubilados militares de Estados Unidos tienen dos fechas de cobro en diciembre de 2026. Según el calendario oficial del Servicio de Finanzas y Contabilidad de Defensa (DFAS), el martes 1 de diciembre recibirán el pago correspondiente a noviembre y el jueves 31 de diciembre, el de diciembre.

Quienes reciben una pensión militar de sobrevivencia también cobrarán el 1 de diciembre por el mes de noviembre. Su siguiente pago, correspondiente a diciembre, está programado para el lunes 4 de enero de 2027.

Cuándo cobra cada grupo y a qué mes corresponde el pago

Martes 1 de diciembre de 2026 . Los jubilados militares y los beneficiarios de pensiones militares de sobrevivencia reciben el pago de noviembre.

Jueves 31 de diciembre de 2026 . Los jubilados militares reciben el pago de diciembre.

Lunes 4 de enero de 2027. Los beneficiarios de pensiones militares de sobrevivencia reciben el pago de diciembre.

Por qué el pago de diciembre tiene dos fechas distintas

El DFAS indica que ambos pagos se programan habitualmente para el primer día del mes siguiente. Cuando esa fecha cae en un feriado o durante el fin de semana, el organismo aplica un calendario distinto para cada grupo.

Como el viernes 1 de enero de 2027 es feriado, el pago de los jubilados militares se adelanta al último día hábil de diciembre, el jueves 31. Las pensiones de sobrevivencia se pagan el primer día hábil de enero, el lunes 4.