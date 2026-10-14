La Agencia Tributaria contempla un beneficio fiscal para las familias con hijos pequeños que permite recibir hasta 1200 euros anuales por cada menor que genere derecho a la deducción. Se trata de la deducción por maternidad, una medida incluida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque esta deducción puede aplicarse en la declaración de la Renta, Hacienda ofrece la posibilidad de cobrar el dinero por adelantado, mediante transferencias de 100 euros mensuales, sin necesidad de esperar a la campaña anual del impuesto.

Para acceder a esta modalidad, las personas beneficiarias deben cumplir determinados requisitos y presentar el modelo 140, el formulario habilitado para solicitar el abono anticipado. La cuantía final depende del número de hijos y de los meses en los que se cumplan las condiciones exigidas.

La Agencia Tributaria establece requisitos laborales y familiares para acceder al ingreso mensual de la deducción por maternidad. Magnific

¿Qué madres pueden cobrar hasta 1200 euros de Hacienda?

Según la información publicada por la Agencia Tributaria, la deducción por maternidad está destinada, con carácter general, a mujeres con hijos menores de tres años que tengan derecho al mínimo por descendientes y cumplan determinadas condiciones relacionadas con su situación laboral.

Para acceder a este beneficio fiscal, es necesario encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Percibir una prestación contributiva o asistencial por desempleo en el momento del nacimiento del hijo.

Estar dada de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad en el momento del nacimiento.

Haberse dado de alta en la Seguridad Social o mutualidad después del nacimiento y haber acumulado un mínimo de 30 días cotizados.

La normativa también contempla casos en los que pueden beneficiarse ambos progenitores del mismo sexo, así como padres o tutores cuando la madre haya fallecido o tengan atribuida la guarda y custodia exclusiva.

Además, Hacienda establece determinadas incompatibilidades con el complemento de ayuda para la infancia del ingreso mínimo vital, salvo las excepciones previstas legalmente.

¿Cuánto paga Hacienda por la deducción por maternidad en 2026?

La deducción por maternidad alcanza un máximo general de 1200 euros anuales por hijo, aunque el importe depende de los meses durante los cuales se cumplan los requisitos. El cobro anticipado permite recibir 100 euros mensuales por cada menor que genere el derecho.

Por ejemplo, una madre con un hijo que cumpla las condiciones durante los doce meses del año podrá percibir hasta 1200 euros. Si tiene dos hijos que generan el derecho durante todo ese periodo, la cuantía conjunta puede alcanzar los 2400 euros.

Cuando el derecho comienza después del nacimiento por una nueva alta en la Seguridad Social o mutualidad, la normativa también contempla un incremento de 150 euros en el mes en que se alcancen los 30 días cotizados. Este importe adicional no forma parte del pago anticipado ordinario de 100 euros mensuales.

Cómo presentar el modelo 140 para cobrar los 100 euros mensuales

El modelo 140 es el documento oficial que permite solicitar el abono anticipado de la deducción por maternidad. Su presentación puede realizarse por internet, por teléfono o a través de los canales presenciales habilitados por la Agencia Tributaria.

Para solicitar el ingreso mensual por vía electrónica, el procedimiento es el siguiente:

Acceder a la Sede electrónica de la Agencia Tributaria y buscar el procedimiento del modelo 140. Seleccionar la opción de presentación del formulario. Identificarse mediante certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve. Completar los datos personales y los correspondientes a los hijos que generan el derecho. Indicar la información sobre la Seguridad Social, mutualidad o prestación por desempleo que corresponda. Introducir el IBAN de la cuenta bancaria en la que se desea recibir el ingreso. Revisar los datos y presentar la solicitud.

Una vez presentada, Hacienda comprobará la información y determinará si corresponde reconocer el abono anticipado. Si la solicitud cumple los requisitos, los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria.

El modelo 140 permite solicitar el abono anticipado de la deducción por maternidad sin esperar a la declaración de la Renta. Magnific

Las personas que ya reciben este beneficio no necesitan presentar nuevamente el modelo 140 por el mismo hijo, siempre que mantengan el derecho a su percepción.

En cambio, si se produce una modificación que afecte al cobro anticipado o al cumplimiento de los requisitos, deberá comunicarse a la Administración tributaria dentro de los 15 días naturales siguientes.

¿Se pueden cobrar los 1.200 euros sin presentar el modelo 140?

La presentación del modelo 140 no es obligatoria para tener derecho a la deducción por maternidad, sino únicamente para solicitar su abono mensual anticipado.

Las personas beneficiarias pueden optar por aplicar la deducción directamente en su declaración anual del IRPF. En ese caso, el importe correspondiente reducirá el resultado de la declaración o podrá generar una devolución, según su situación fiscal.

Además, quienes tengan gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados pueden acceder a un incremento adicional de hasta 1000 euros anuales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Este complemento por guardería no puede solicitarse mediante el modelo 140 y solo puede hacerse efectivo a través de la declaración de la Renta. Por ello, conviene distinguir entre el abono anticipado mensual y las deducciones adicionales que pueden aplicarse al presentar el IRPF.