Calendario de pagos | Los bancos confirman las fechas de pagos de las pensiones y jubilaciones en octubre

Los pensionistas en España cobrarán sus pensiones de octubre de 2026 entre el jueves 22 y el lunes 26, según la entidad bancaria en la que tengan domiciliada la prestación. Aunque la Seguridad Social establece el plazo reglamentario para el abono a principios de mes, bancos como Bankinter, Santander y CaixaBank adelantan el ingreso para que sus clientes dispongan del dinero antes de finalizar octubre.

La fecha de cobro depende de la política de cada banco, por lo que no todos los beneficiarios reciben la prestación el mismo día. En octubre, las fechas previstas abarcan desde el jueves 22 hasta el lunes 26, con diferencias entre las principales entidades financieras.

¿Qué día se cobra la pensión en octubre de 2026 según cada banco?

El calendario de pagos de octubre sitúa los primeros ingresos el jueves 22, cuando Bankinter y Unicaja tienen previsto abonar las pensiones. El viernes 23 será el turno de Banco Santander, Banco Sabadell e Ibercaja. CaixaBank, BBVA e ING figuran entre las entidades con fechas de pago posteriores.

Las fechas corresponden al calendario previsto para cada entidad y pueden estar sujetas a cambios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas son las fechas previstas para cobrar la pensión en octubre, según la información publicada por HelpMyCash:

Bankinter: jueves 22 de octubre.

Unicaja: jueves 22 de octubre.

Banco Santander: viernes 23 de octubre.

Banco Sabadell: viernes 23 de octubre.

Ibercaja: viernes 23 de octubre.

CaixaBank: sábado 24 de octubre.

BBVA: domingo 25 de octubre.

ING: domingo 25 de octubre.

Abanca: lunes 26 de octubre.

Laboral Kutxa: lunes 26 de octubre.

Las fechas corresponden al calendario previsto para cada entidad y pueden estar sujetas a cambios. En los casos en los que el ingreso coincide con un sábado o un domingo, conviene comprobar con el banco cuándo estará disponible el dinero en la cuenta.

¿Cuándo paga la Seguridad Social las pensiones y por qué los bancos adelantan el ingreso?

La Seguridad Social establece que las mensualidades de las pensiones deben figurar en la cuenta de los beneficiarios el primer día hábil del mes en el que se realiza el pago y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Por tanto, el día 25 no es una fecha obligatoria de abono para el organismo público.

Estas son las fechas previstas para cobrar la pensión en octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La confusión surge porque numerosas entidades financieras adelantan el dinero a sus clientes . Los bancos conocen de antemano qué beneficiarios tienen domiciliada una pensión y cuál es el importe que les corresponde, lo que les permite anticipar el ingreso respecto del plazo reglamentario.

Este adelanto depende de la política comercial de cada entidad y no constituye una obligación general para todos los bancos. Por ese motivo, los pensionistas deben consultar el calendario de su entidad para saber cuándo tendrán disponible la prestación y evitar confundir la fecha del ingreso bancario con el plazo establecido por la Seguridad Social.