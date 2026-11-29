Cuando Pablo Rodríguez y Carla Andrade enviaron las invitaciones de su boda, el domingo 29 de noviembre todavía no era fecha electoral. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales y el banquete quedó fijado para el mismo día en que España volvería a las urnas. Tres años después del 23J de 2023, Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal volvían a medirse en unas elecciones al Congreso y al Senado. En el chat familiar de Pablo surgió otra pregunta: ¿y si le tocaba mesa?

La notificación llegó a su casa de Ávila. Era la cuarta vez en diez años que Pablo salía elegido por sorteo. El banquete ya estaba pagado y, según contó la pareja a El País, tampoco tenían otra fecha disponible. Después supieron que seis de sus invitados también habían sido citados.

El novio presentó una alegación y tres invitados seguían citados

Pablo y Carla habían formalizado su matrimonio el 29 de octubre. Para el domingo de las elecciones quedaba la celebración con familiares y amigos en un restaurante de la Casa de Campo, en Madrid. Pablo presentó una alegación ante la Junta Electoral y quedó eximido de acudir a la mesa, según recogió RTVE.

Entre los seis invitados citados, tres consiguieron que se aceptaran sus alegaciones, según explicó Carla en el Canal 24 Horas. Sobre los demás, fue tajante: “Hay tres personas que no se podían librar y van a tener que ir a mesa sí o sí”.

Una persona ejerce su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta Fuente: EFE Javier Etxezarreta

Cuándo una boda permite excusarse de una mesa electoral

La Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central permite alegar un acontecimiento familiar de especial relevancia que coincida con el día de las elecciones si es inaplazable o si aplazarlo ocasionaría un perjuicio económico importante. La Junta Electoral de Zona valora las circunstancias y decide si acepta la solicitud.

Por esta vía pueden alegar los protagonistas de la celebración y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. En una boda, eso incluye a los novios y a familiares como sus padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos. Una invitación por sí sola es insuficiente para acogerse a este supuesto. El mismo criterio se aplica a titulares y suplentes.

Qué documentos necesita Pablo Rodríguez para eximirse y cuánto tiempo hay para alegar

El trámite es el mismo para titulares y suplentes. La Junta Electoral de Zona estudia cada caso y decide si acepta la excusa.

Comprueba la fecha en que recibiste la notificación. Tienes siete días desde que te notifican el nombramiento para presentar una causa justificada ante la Junta Electoral de Zona que te corresponda. Reúne los documentos que acrediten tu motivo. Si alegas una boda, debes probar la fecha y justificar por qué la celebración es inaplazable o qué perjuicio económico importante supondría aplazarla. El contrato del banquete y sus condiciones de cancelación pueden servir para acreditarlo. Si eres familiar de uno de los novios, acredita también el parentesco, que debe ser de hasta segundo grado de consanguinidad. Presenta la alegación y guarda el justificante. Puedes tramitarla por internet con Cl@ve o certificado electrónico en la Plataforma Excusas. Si no puedes usar la vía digital, consulta con la Junta Electoral de Zona indicada en tu nombramiento. Comprueba la resolución. La Junta tiene cinco días para resolver y debe explicar el motivo si rechaza tu alegación. Si llega el día de la votación y la Junta no te ha comunicado que te exime, sigue vigente la obligación de presentarte.

Si surge un imprevisto después del plazo, avisa a la Junta Electoral de Zona y aporta el justificante con al menos 72 horas de antelación. Si el impedimento aparece dentro de esas últimas 72 horas, debes comunicarlo de inmediato y antes de la hora de constitución de la mesa.