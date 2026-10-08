La Beca MEC 2026/27 incluye ayudas para estudiantes de Bachillerato, FP, Grado y Máster.

La Beca MEC 2026/27 contempla diferentes ayudas económicas para estudiantes de enseñanzas postobligatorias en España. La convocatoria incluye tanto estudios no universitarios como enseñanzas universitarias y artísticas superiores. Entre ellos se encuentran Bachillerato, FP, enseñanzas deportivas y de idiomas, Grado, Máster y determinados cursos de acceso y complementos de formación.

Para obtener la ayuda, los estudiantes deben cumplir los requisitos generales, académicos y económicos establecidos por el Ministerio de Educación y publicados el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre otros criterios, se tienen en cuenta la renta y el patrimonio de la unidad familiar, el tipo de estudios y el rendimiento académico.

Plazos para la convocatoria del curso 2026/27

Respecto de los plazos, la convocatoria general para el curso 2026/27 estuvo abierta inicialmente del 7 de abril al 19 de mayo de 2026.

Aunque el plazo de solicitud ya finalizó, el Ministerio ha habilitado un período, del 7 al 28 de septiembre de 2026, para que los solicitantes puedan actualizar datos, aportar documentación, presentar alegaciones o modificar determinados datos de su solicitud.

Es decir, si habías quedado fuera en el plazo anterior y esta vez lo solicitaste, debes estar atento a los siguientes pasos.

Las cuantías dependen de la renta familiar, los estudios y las circunstancias de cada alumno. Shutterstock

Cuánto se paga con la Beca MEC 2026/27

1700 euros por la cuantía fija ligada a la renta.

2700 euros por residencia durante el curso, cuando se cumplen los requisitos.

Entre 50 y 125 euros por excelencia académica.

300 euros de beca básica para estudiantes no universitarios, que ascienden a 350 euros en los ciclos formativos de Grado Básico.

Desde 60 euros de cuantía variable, cuyo importe depende de la renta familiar y del rendimiento académico.

Beca de matrícula para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, que cubre el precio público de los créditos matriculados por primera vez.

La ayuda de residencia asciende a 2700 euros cuando se cumplen los requisitos establecidos. Shutterstock

Cuándo empiezan a pagarse las Becas MEC 2026/27

El Ministerio de Educación no fija una fecha única de pago para todos los beneficiarios. El momento del ingreso depende de la tramitación y resolución de cada solicitud.

La referencia que ofrece el Ministerio es la credencial de concesión. Una vez que el estudiante recibe la notificación de que está disponible, el plazo habitual hasta que recibe el dinero es de cuatro o cinco semanas.

La primera cantidad que se abona corresponde a los componentes que hayan sido reconocidos en la resolución inicial. La cuantía variable se calcula posteriormente y puede abonarse en uno o dos pagos.

En el caso de los estudiantes universitarios cuya beca consista únicamente en la matrícula, el importe no se ingresa en la cuenta del alumno, sino que se abona directamente a la universidad.