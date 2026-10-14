El mapa de la inflación en España: los precios aumentaron en todas las comunidades autónomas durante el último año, aunque con diferencias territoriales que reflejan el impacto desigual del encarecimiento del coste de vida.

La inflación en España alcanzó el 4,9% interanual en septiembre de 2026, seis décimas por encima de agosto y su nivel más alto desde febrero de 2023. El encarecimiento de los carburantes y combustibles, cuyos precios aumentaron casi un 28% respecto al mismo mes del año anterior, fue uno de los principales factores detrás de esta subida.

Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los datos definitivos publicados este miércoles 14 de octubre. El repunte se produce en un contexto de tensión energética relacionado con la guerra en Irán y afecta tanto al transporte como a distintos productos de consumo habitual.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) acumula tres meses consecutivos de aceleración, mientras que la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 3,1%.

La inflación se dispara en España: el IPC alcanzó el 4,9% interanual en septiembre de 2026, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y la energía, según los datos del INE. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La inflación alcanza el 4,9%: cuánto han subido la gasolina, el gasóleo y la electricidad

El transporte fue uno de los grupos que más contribuyó al incremento de la inflación en septiembre. Su tasa anual alcanzó el 10,5%, impulsada principalmente por los combustibles para vehículos particulares y el transporte aéreo de pasajeros.

Según los datos recogidos por EFE, el gasóleo registró una subida interanual del 34%, mientras que la gasolina se encareció un 27,5%. Estas variaciones se produjeron pese a los descuentos aplicados por el Gobierno para contener el impacto de la crisis energética.

Entre los productos energéticos, la electricidad aumentó un 11,4% respecto a septiembre de 2025 y el gas natural registró un incremento del 4,3%. Por su parte, los combustibles líquidos utilizados, entre otros usos, para calefacción acumularon una subida interanual del 64,7%.

El Gobierno prevé elevar a 20 céntimos por litro los descuentos tanto para gasolina como para gasóleo a partir del 1 de noviembre. Sin embargo, la medida forma parte de un paquete de protección pendiente de convalidación parlamentaria, por lo que su continuidad en los términos anunciados depende de ese trámite.

Los alimentos que más suben de precio en España: huevos, hortalizas y frutas

El incremento de los precios también se refleja en la cesta de la compra. Aunque la inflación anual del conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas se situó en el 2,7%, algunos productos registraron aumentos muy superiores a esa media.

Las bayas frescas, las hortalizas y los cítricos figuran entre los alimentos con mayores incrementos interanuales, mientras que los huevos acumulan una subida del 12,3%.

Estos son algunos de los productos que más se encarecieron en septiembre respecto al mismo mes de 2025:

Producto Subida interanual Bayas frescas +47,4% Hortalizas +17,3% Cítricos frescos +15,1% Huevos +12,3% Frutas tropicales +11,6%

En sentido contrario, el café y sus sucedáneos experimentaron un abaratamiento del 4,3% interanual. También se registraron descensos en determinadas categorías de transporte y artículos de consumo.

Entre los productos y servicios no alimentarios, destacaron las subidas de la joyería y los relojes de pulsera (22,8%), los vuelos nacionales (15,3%) y la ropa para bebés menores de dos años (13,6%).

Inflación en España: las comunidades autónomas donde más subieron los precios

La evolución del IPC no fue uniforme en todo el territorio español . Galicia y Castilla-La Mancha registraron las tasas interanuales más elevadas, con un 5,5%, seguidas de Cantabria y Castilla y León, ambas con un 5,4%.

Por el contrario, Canarias y Aragón presentaron los menores incrementos entre las comunidades autónomas, con un 4,4%. Cataluña y Asturias se situaron ligeramente por encima, con un 4,5%.

En cuanto a la evolución mensual, Madrid registró el mayor incremento de los precios, con un 0,9% respecto a agosto. Le siguieron Extremadura, con un 0,7%, y Castilla-La Mancha, con un 0,5%.

En el extremo contrario, Cantabria experimentó una caída mensual del 0,4%, mientras que Asturias registró un descenso del 0,2%.

Galicia y Castilla-La Mancha lideran la subida de precios: ambas comunidades registraron una inflación del 5,5%, mientras que Aragón y Canarias presentaron las tasas más bajas entre las comunidades autónomas, con un 4,4%. Elaboración propia - Datos del INE

Qué significa que la inflación suba al 4,9% y cómo afecta a los hogares

Una inflación interanual del 4,9% significa que, en promedio, los bienes y servicios incluidos en el IPC cuestan un 4,9% más que en septiembre de 2025. Esto no implica que todos los productos hayan aumentado en la misma proporción.

Para los hogares, el incremento supone una mayor presión sobre el presupuesto familiar, especialmente cuando las subidas se concentran en gastos habituales como carburantes, electricidad y alimentación.

En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,3% respecto a agosto. El vestido y calzado registró una subida del 6,9%, asociada al inicio de la temporada de otoño-invierno, mientras que el grupo de vivienda aumentó un 1,1%.

La inflación subyacente se situó en el 3,1%, dos décimas más que en agosto. Aunque permanece por debajo de la inflación general, su evolución refleja que las presiones sobre los precios no se limitan exclusivamente a la energía.

Por último, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), utilizado para comparar la inflación entre países europeos, alcanzó el 5% interanual, cuatro décimas más que en agosto.