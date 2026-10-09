Cada estudiante debe seguir el avance de su trámite a través de la sede electrónica.

La Beca MEC es la principal ayuda al estudio que otorga el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte para financiar estudios de bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas y universidades en toda España. Cada año, cientos de miles de estudiantes esperan con atención el avance de su solicitud.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado, está destinada a estudiantes que no superen determinados umbrales de renta y cumplan con los requisitos de rendimiento académico exigidos en cada nivel educativo.

Los solicitantes deben entender los distintos estados que figuran en la sede electrónica para saber en qué parte del proceso se encuentra el trámite y qué pasos faltan hasta recibir el dinero.

Becas MEC: qué significa cada estado de la solicitud

Los posibles estados que puede mostrar el sistema durante la tramitación son los siguientes:

Presentada : la solicitud fue aceptada y se encuentra en camino de revisión, aunque todavía no comenzó su tramitación oficial. Es el primer paso del proceso.

En trámite (servicios provinciales de la universidad) : el expediente comenzó a revisarse a nivel local y podrían solicitarse datos adicionales.

En trámite (Ministerio de Educación y Formación Profesional) : la solicitud ya se encuentra en ese organismo y comenzó a cruzarse con información de la Agencia Tributaria y el Catastro.

Resuelta : ya existe una decisión oficial, que puede ser una aprobación o un rechazo. Si especifica cuantía fija o variable, significa que el monto a cobrar ya quedó definido.

Abonada: el dinero correspondiente ya fue depositado en la cuenta bancaria declarada por el estudiante.

El seguimiento del trámite se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

También pueden aparecer otros estados, como “Rechazada”, que indica un error en los datos bancarios informados; “Aumento de cuenta”, que señala una modificación del importe tras las alegaciones presentadas por el solicitante; y “Reintegro”, que indica que se inició un procedimiento para que el estudiante devuelva, total o parcialmente, el dinero que ya recibió.

Cómo se estructura la cuantía de la beca MEC

El monto total que recibe cada estudiante combina distintos componentes. La beca de matrícula cubre el precio de los créditos en los que el alumno se matricula por primera vez.

A ese importe se suman la cuantía fija ligada a la renta familiar, la cuantía ligada a la residencia cuando el estudiante debe vivir fuera de su domicilio habitual y una beca básica destinada a los niveles no universitarios.

El sistema se organiza, además, en tres umbrales de renta familiar. El primero corresponde a los hogares con menos ingresos y habilita las cuantías más altas, mientras que los umbrales dos y tres amplían el beneficio a familias con más recursos.

El monto final de la beca varía según la renta familiar y la situación personal de cada solicitante. Freepik

En todos los casos, la matrícula queda cubierta sin importar el tramo de renta al que pertenezca el solicitante.

Qué requisitos académicos exige la convocatoria

Más allá de la situación económica familiar, el rendimiento académico también resulta determinante para acceder a la beca. La convocatoria exige superar un porcentaje mínimo de los créditos matriculados y no repetir curso en el caso de la beca básica.

En los estudios universitarios, el desempeño del ciclo lectivo anterior condiciona el acceso a la ayuda del año siguiente.

Esta política educativa se enmarca en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que sitúa a la equidad como uno de los principios centrales del sistema educativo, y en el real decreto que regula el régimen general de becas y ayudas al estudio.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte es el encargado de convocar las ayudas de alcance estatal, mientras que las comunidades autónomas gestionan de manera paralela sus propios programas complementarios.