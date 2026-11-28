Diez territorios tendrán un puente de cuatro días a comienzos de diciembre.

El lunes 7 y martes 8 de diciembre serán festivos en diez territorios de España, lo que dará cuatro días de descanso a trabajadores y estudiantes, según el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El puente irá del sábado 5 al martes 8. El Día de la Constitución cae este año en domingo y se traslada al lunes, de modo que se combina con la Inmaculada Concepción, festivo en toda España.

Saber en qué comunidades será feriado resulta importante, porque la situación no es igual en todo el país y cada una establece sus propias fechas.

Qué comunidades y provincias tienen festivo el lunes 7 de diciembre

El festivo del lunes alcanza a nueve comunidades y a la ciudad autónoma de Melilla. Estas son, con sus provincias:

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)

Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza)

Asturias

Cantabria

Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora)

Extremadura (Badajoz y Cáceres)

Comunidad de Madrid

Región de Murcia

La Rioja

Melilla

Quienes trabajan de lunes a viernes volverán a sus puestos el miércoles 9, tras cuatro días seguidos de descanso.

El lunes 7 y martes 8 de diciembre serán festivos en diez territorios de España. (Imagen ilustrativa) Fuente: ChatGPT

Dónde el lunes 7 será día laborable

Cuando una festividad nacional cae en domingo, las comunidades pueden trasladarla al lunes o sustituirla por otra celebración propia. Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, las Islas Baleares, Navarra, el País Vasco y Ceuta no la trasladaron .

En esos territorios el lunes se trabaja, salvo que coincida con una fiesta local, y el único día libre del puente será el martes 8.

Qué cierra durante el festivo

En las comunidades con festivo el lunes 7, la actividad presencial se detendrá en varios servicios. Estos son los que no abrirán al público:

Bancos , ya que las entidades deben adaptar su actividad a la normativa autonómica vigente, aunque las operaciones online seguirán disponibles.

Oficinas públicas , como ayuntamientos y registros, que también suspenden la atención presencial en los festivos.

Colegios, donde los alumnos tampoco tendrán clases el lunes ni el martes.

Algunos centros pueden sumar días de libre disposición fijados a nivel local, lo que alargaría el descanso, y como los días no lectivos no siempre coinciden con los festivos laborales, conviene revisar el calendario escolar de cada comunidad.

Qué festivos quedan en diciembre

Tras el puente, el único festivo nacional del mes es el viernes 25, Navidad, que dará un fin de semana largo de tres días.

Algunos territorios tienen fiestas propias. Navarra y la isla de Formentera celebran San Francisco Javier el 3 de diciembre. El 26, San Esteban, es festivo en Cataluña y Baleares, aunque este año cae en sábado.