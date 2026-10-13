La notaria María Cristina Clemente advierte de que los préstamos de hasta 50.000 euros del ICO solo podrán solicitarse para comprar una primera vivienda mediante hipoteca.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una nueva línea de financiación pública para facilitar la compra de la primera vivienda habitual en España. A través del programa TU CASA, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se contemplan préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses ni comisiones para quienes necesiten completar la financiación de un inmueble.

Sin embargo, no se trata de una ayuda a fondo perdido ni de un préstamo que pueda solicitar cualquier comprador. La notaria María Cristina Clemente ha explicado desde sus redes sociales que algunas de las condiciones del mecanismo, entre ellas la obligación de contar con financiación hipotecaria privada y las restricciones que afectarán a la vivienda en caso de una futura venta.

La financiación pública cubrirá hasta el 20 % del valor de la vivienda, sin intereses ni comisiones, pero los beneficiarios deberán devolver la totalidad del dinero recibido. Fuente: EFE Ángel Medina G.

La más relevante es que el inmueble quedará sujeto permanentemente a un precio máximo de transmisión, incluso después de devolver la hipoteca y el préstamo público. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, vigente desde el 8 de octubre, aunque todavía necesita desarrollo para concretar todos los requisitos y el procedimiento de solicitud.

¿Quién puede solicitar el préstamo de 50.000 euros del ICO para comprar una vivienda?

El programa TU CASA está diseñado para aquellas personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual mediante una hipoteca bancaria, pero no disponen de suficientes ahorros para afrontar la entrada.

La notaria María Cristina Clemente señala que una de las condiciones fundamentales es que el préstamo público debe complementar una hipoteca privada: “solo se concederá a las personas que compren su casa mediante hipoteca”.

Esto significa que quienes dispongan de ahorros propios no podrán recurrir a este mecanismo únicamente para completar el dinero que les falte.

“Olvídate de haber recibido una cantidad, por ejemplo, por herencia de tus padres o por donación, y pensar que los cincuenta mil euros que te faltan se los puedes solicitar al ICO”, advierte Clemente.

Además, contar con financiación pública no implica que la entidad bancaria esté obligada a conceder una hipoteca. Por tanto, quienes quieran beneficiarse del programa deberán superar también el análisis de solvencia y los requisitos de financiación establecidos por el banco.

El artículo 19 del Real Decreto-ley 29/2026 establece que el programa podrá beneficiar a compradores independientemente de su edad. No obstante, el acceso no será automático: el ICO deberá analizar las operaciones conforme a sus políticas de riesgo y a las condiciones de elegibilidad que se concreten mediante un acuerdo del Consejo de Ministros.

¿Cuánto dinero presta el ICO y cómo se devuelven los 50.000 euros?

La notaria aclara que existe un doble límite: la financiación no podrá superar el 20% del valor de la vivienda ni los 50.000 euros establecidos: “Esa financiación se limita al veinte por cien del valor de la vivienda, con un máximo de cincuenta mil euros, y ambos límites son aplicables”, explica.

El mecanismo permite financiar hasta el 20% del valor de la vivienda, con un límite máximo de 50.000 euros. Esto significa que no todos los compradores podrán recibir la cantidad máxima, ya que el importe dependerá del precio del inmueble.

Así quedaría el importe máximo teórico para distintos precios de compra:

Precio de la vivienda Préstamo máximo del ICO 120.000€ 24.000€ 150.000€ 30.000€ 200.000€ 40.000,00€ 250.000€ 50.000€ 300.000€ 50.000€

Otra de las características de este mecanismo es que el dinero se prestará sin intereses ni comisiones. Sin embargo, Clemente recuerda que los beneficiarios deberán devolver la totalidad del capital. “La financiación es a un cero por cien de intereses y sin comisiones. Pero recuerda, es un préstamo, no es una subvención a fondo perdido. Tienes que devolver la cantidad prestada”.

Respecto a los plazos de devolución, la notaria explica que el programa contempla un periodo de carencia vinculado a la hipoteca, con un máximo de 30 años, y otros 10 años para reintegrar el dinero público.

“Parece que, en principio, hay una carencia que está ligada a la duración de tu préstamo hipotecario por un máximo de treinta años, transcurridos los cuales dispondrás de otros diez años para la devolución de esa cantidad que te preste el ICO”, señala Clemente.

La advertencia de la notaria María Cristina Clemente: qué ocurre si quieres vender la vivienda

Una de las condiciones más importantes del programa TU CASA afecta a la propiedad a largo plazo. Según explica la notaria María Cristina Clemente, la vivienda adquirida mediante esta financiación quedará sometida a un precio máximo de transmisión de carácter permanente.

La restricción significa que, si el propietario decide vender la casa en el futuro, no podrá fijar libremente cualquier precio. La normativa determina que las segundas y posteriores transmisiones no podrán superar el precio de adquisición actualizado conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC).

Por ejemplo, una vivienda comprada por 200.000 euros no podría venderse posteriormente por cualquier importe de mercado: habría que calcular el precio máximo autorizado conforme a la actualización del IPC y a las posibles mejoras admitidas por la regulación.

La limitación no desaparece cuando se termina de pagar la hipoteca ni cuando se devuelve el préstamo del ICO. Además, deberá figurar en la escritura pública de adquisición e inscribirse en el Registro de la Propiedad, en los términos que se desarrollen reglamentariamente.

¿Se puede alquilar una vivienda comprada con el préstamo TU CASA?

La normativa establece condiciones para el alquiler de las viviendas adquiridas mediante este mecanismo. Aunque el programa está orientado a facilitar la compra de una primera residencia habitual, el Real Decreto-ley contempla expresamente qué ocurre si posteriormente se arrienda el inmueble.

En esos casos, la renta deberá situarse por debajo del límite máximo aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia, atendiendo a las características de la vivienda y del edificio.

Por tanto, los beneficiarios deberán considerar tanto las restricciones a una futura venta como las condiciones sobre el alquiler antes de decidir si esta financiación resulta adecuada para su situación.

¿Cuándo se podrán solicitar los préstamos de 50.000 euros para comprar casa?

La entrada en vigor de la norma no significa que todos los préstamos puedan solicitarse ya. El propio artículo 19 dispone que un acuerdo posterior del Consejo de Ministros deberá determinar los beneficiarios, los límites, las características de la financiación y el procedimiento de solicitud.

El programa cuenta con una dotación inicial de 10.000 millones de euros, según la información publicada por el Gobierno. El ICO será el encargado de gestionar las operaciones y de realizar el correspondiente análisis de las solicitudes.

Por ahora, quienes estén considerando utilizar esta financiación deberán tener en cuenta tanto los requisitos recogidos en la norma como las condiciones que se establezcan para su puesta en funcionamiento. También habrá que seguir su tramitación parlamentaria, ya que los reales decretos-leyes deben someterse a convalidación por el Congreso.