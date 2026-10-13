Gates suele compartir reflexiones sobre el aprendizaje y la vida profesional en sus discursos.

A sus 70 años, Bill Gates continúa compartiendo reflexiones sobre la vida profesional que construyó desde que dejó la universidad para fundar una de las compañías más influyentes del mundo. Entre los consejos que suele repetir en sus discursos, hay una frase que resume gran parte de su filosofía sobre el aprendizaje constante.

“Nunca se es demasiado inteligente como para estar confundido”, afirmó el empresario durante un discurso de graduación pronunciado en la Universidad del Norte de Arizona, donde recibió un doctorado honoris causa en mayo de 2023.

Este tipo de reflexiones, construidas a partir de su propia trayectoria, suelen generar interés entre quienes buscan inspiración para sus decisiones profesionales, más allá de la fortuna o el éxito empresarial que lo caracteriza.

Aceptar la confusión es parte de aprender

Según explicó Gates en su discurso compartido en Gates Notes, creía saberlo todo al terminar sus estudios, pero con el tiempo entendió que el primer paso para aprender algo nuevo es reconocer lo que no se sabe, en lugar de aferrarse a los conocimientos ya adquiridos.

Para Gates, reconocer lo que no se sabe es el primer paso para seguir aprendiendo. Shutterstock

Para el empresario, encontrarse ante un problema sin solución inmediata no debería generar angustia, sino el impulso de buscar ayuda en otras personas.

“Casi todo lo que he logrado ha sido gracias a que busqué la ayuda de personas con más conocimientos”, aseguró, remarcando que la clave está en no tener miedo de pedir ese apoyo, ya sea a un colega con más experiencia, a un compañero de estudios o a un especialista en el tema.

Otros consejos que compartió el fundador de Microsoft

Más allá de esa reflexión central, Gates enumeró otras ideas que, según dijo, le hubiera gustado escuchar en su propia graduación, a la que nunca asistió por haber abandonado la universidad.

Una de ellas fue que la vida profesional no es lineal: “Lo que hagas mañana, o durante los próximos diez años, no tiene por qué ser lo que hagas para siempre”, señaló, en referencia a su propio camino, que pasó del software a la filantropía como ocupación principal.

También remarcó la importancia de inclinarse por trabajos que resuelvan problemas relevantes para la sociedad, así como el valor de las amistades construidas durante los años de formación. En ese punto, recordó su propia experiencia con Paul Allen, el amigo con quien terminó fundando Microsoft.

Por último, insistió en la importancia de saber descansar, algo que él mismo tardó años en aprender: “No eres un vago si te das un respiro”, afirmó.

Quién es Bill Gates

Bill Gates es el cofundador de Microsoft, la compañía de software que ayudó a construir junto a Paul Allen en 1975, luego de abandonar sus estudios en Harvard. Con el correr de las décadas, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del mundo empresarial y tecnológico a nivel global.

Su trayectoria pasó del desarrollo de software a la filantropía como actividad principal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En los últimos años, el empresario redirigió buena parte de su actividad hacia la filantropía, a través de la fundación que lleva su nombre junto al de su exesposa, Melinda French Gates, enfocada en combatir enfermedades, reducir desigualdades y promover el acceso a la educación en distintas regiones del mundo.