Para qué sirven los dos agujeros adicionales de las zapatillas y como usarlos correctamente

Aunque muchas personas pasan por alto este detalle a la hora de calzarse, los dos agujeros adicionales que incorporan algunas zapatillas deportivas cumplen una función específica que puede mejorar la comodidad y la estabilidad del pie.

Estos orificios, situados en la parte superior del calzado, cerca del tobillo, permiten realizar un tipo de ajuste conocido como heel lock o bloqueo de talón. Esta técnica resulta especialmente útil para quienes practican deporte, salen a correr o realizan caminatas prolongadas.

Su principal objetivo es conseguir una mayor sujeción del pie dentro de la zapatilla. Además, este sistema de ajuste puede ayudar a reducir la fricción y prevenir la aparición de ampollas durante la actividad física.

Para qué sirven los dos agujeros adicionales de las zapatillas

Los orificios adicionales permiten crear un sistema de cierre que proporciona una mayor sujeción en la zona del talón y el tobillo. De esta manera, el pie permanece más estable dentro del calzado y se reduce su desplazamiento hacia delante.

Este tipo de amarre resulta especialmente práctico durante las carreras, los descensos por terrenos inclinados o las actividades que requieren cambios de dirección frecuentes.

Asimismo, el bloqueo de talón puede disminuir el roce entre la piel y el interior de la zapatilla, uno de los factores que favorecen la aparición de ampollas y otras molestias.

Cómo utilizar correctamente los agujeros adicionales de las zapatillas

Para aprovechar la función de estos orificios, basta con modificar la forma habitual de atar los cordones. La técnica es sencilla y apenas requiere unos segundos adicionales.

Secuencia del sistema de ajuste conocido como “bloqueo de talón” o heel lock, una técnica de atado que utiliza los agujeros adicionales de la zapatilla para mejorar la sujeción del pie y reducir su desplazamiento dentro del calzado. Fuente: IA

Los pasos para realizar el bloqueo de talón son los siguientes:

Introducir cada extremo del cordón por el agujero adicional de su mismo lado.

Dejar una pequeña lazada a ambos lados de la zapatilla.

Cruzar los extremos de los cordones e introducirlos por la lazada del lado contrario.

Tirar suavemente de ambos extremos hasta conseguir el ajuste deseado.

Atar los cordones de la manera habitual.

Es importante que la presión sea suficiente para mantener el talón estable, pero que permita mover el pie con comodidad. Un ajuste excesivo puede provocar molestias en la parte superior del empeine.

De esta forma, un pequeño detalle en el diseño de las zapatillas puede contribuir a mejorar la comodidad y la sujeción del calzado durante el ejercicio físico y los desplazamientos cotidianos.