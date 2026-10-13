Una granja situada cerca de Âncora, en el norte de Portugal, ofrece alojamiento y comida gratis a quienes quieran colaborar en un proyecto de vida sostenible.

Una granja situada cerca de Âncora, en el norte de Portugal, ofrece alojamiento y comida gratis a quienes quieran colaborar en un proyecto de vida sostenible. La propuesta incluye cinco días de trabajo a la semana, con tareas relacionadas con el cuidado de animales, la construcción, la jardinería y el cultivo de alimentos mediante técnicas de permacultura.

La iniciativa se desarrolla en el municipio de Caminha, en el distrito de Viana do Castelo, a pocos kilómetros de Galicia. El objetivo es que los voluntarios aprendan sobre autosuficiencia y agricultura ecológica mientras ayudan a mantener la finca. A cambio de una media de 30 horas semanales de trabajo, disponen de dos días libres y distintas opciones de alojamiento.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios y qué incluye la estancia?

La propuesta contempla distintas tareas vinculadas con el mantenimiento de la finca y la producción de alimentos. Según la ficha publicada en Worldpackers, los voluntarios deben colaborar cinco días a la semana, con una carga de trabajo que el anuncio sitúa en un promedio de 30 horas semanales, aunque el apartado de condiciones menciona 28 horas de ayuda.

Las principales actividades incluyen:

Cuidado de animales: atención de las mascotas de la granja.

Construcción y reparación: colaboración en obras y arreglos de las instalaciones.

Agricultura ecológica: siembra, cosecha y otras labores del campo.

Jardinería: plantación y mantenimiento de jardines y huertos.

A cambio, los participantes disponen de dos días libres por semana y pueden elegir entre una habitación privada en la casa o una tienda de campaña dentro de la finca. La oferta también incluye las tres comidas diarias, acceso gratuito a la lavandería y uso de una cocina equipada para preparar sus propios platos.

Los empleados estarán a cargo de todo lo relacionado con el cuidado y la asistencia de los animales. Magnific

Entre los beneficios adicionales figuran bicicletas a disposición de los voluntarios, conexión a internet de alta velocidad para teletrabajar, recogida a la llegada y clases de yoga. El anfitrión también ofrece actividades de terapias holísticas y cursos sobre permacultura, jardinería orgánica y autosuficiencia. La ficha menciona, además, bebidas y comidas gratis, aunque no especifica las condiciones de ese beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para participar y qué gastos quedan fuera?

La oferta está dirigida a personas con un nivel intermedio de portugués o inglés. El anuncio admite voluntarios que viajen solos, en pareja o en grupos de dos personas. Los interesados deben comprobar las condiciones de la membresía y la disponibilidad antes de organizar el viaje.

Gastos no incluidos: vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado.

Alojamiento: habitación privada en la casa de la granja o tienda de campaña en el terreno.

Jornada: cinco días de colaboración a la semana, con una referencia de 28 a 30 horas semanales.

Descanso: dos días libres por semana.

El proyecto también contempla la posibilidad de recibir formación práctica sobre permacultura, jardinería orgánica y autosuficiencia. De este modo, la estancia combina tareas agrícolas y de mantenimiento con el aprendizaje de técnicas vinculadas a una vida más sostenible.

La iniciativa se desarrolla en el municipio de Caminha, en el distrito de Viana do Castelo Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde está la granja y cómo inscribirse en el voluntariado?

La finca se encuentra cerca de Âncora, en el municipio portugués de Caminha, una zona rodeada de bosques y próxima a la costa atlántica. El entorno permite visitar espacios naturales como la Cascata do Pincho, la Lagoa da Esturranha y el Poço Negro, además de recorrer los senderos de la sierra de Arga.

En la costa, Vila Praia de Âncora ofrece playas y lugares de interés histórico, como el Forte da Lagarteira. Caminha también se encuentra frente a A Guarda, en Pontevedra, al otro lado de la desembocadura del río Miño. La ubicación facilita el acceso desde Galicia, aunque los gastos de desplazamiento hasta Portugal corren por cuenta del voluntario.

Para solicitar una plaza, es necesario registrarse en Worldpackers y acceder a la oferta titulada Plantación de árboles y permacultura en el norte de Portugal. La plataforma requiere una membresía anual de pago para postularse a los intercambios. El precio depende del plan contratado, por lo que conviene consultar las condiciones vigentes antes de inscribirse.