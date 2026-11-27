Los garbanzos son uno de los ingredientes más utilizados en la cocina tradicional española, especialmente en guisos, potajes y cocidos. Su preparación suele requerir una planificación previa, ya que las legumbres secas deben permanecer en remojo entre ocho y doce horas antes de cocinarlas.

Este paso fundamental constituye uno de los olvidos más comunes a la hora de consumir este alimento. Frente a este inconveniente, el cocinero Joseba Arguiñano ha compartido un truco sencillo que permite acelerar el proceso de cocción sin necesidad de esperar tantas horas.

Según recoge un artículo publicado en abril de 2026 por Hogarmania, el cocinero ha demostrado que se puede utilizar una olla a presión para realizar una técnica de remojo rápido y acelerar la preparación de los garbanzos. Según ha detallado, el truco permite continuar posteriormente con la cocción habitual del ingrediente.

El truco Joseba Arguiñano para cocinar garbanzos sin dejarlos en remojo

El cocinero propone una técnica conocida como remojo exprés, que permite acortar el tiempo de preparación cuando no se han hidratado los garbanzos previamente.

“Los ponéis en la olla exprés con agua y en cuanto salga la válvula apagáis, abrís y cambiáis de agua”, ha explicado Arguiñano en el vídeo recogido por Hogarmania.

Para aplicar este procedimiento, se deben seguir estos pasos sencillos:

Colocar los garbanzos secos en una olla a presión con agua.

Calentar hasta que la válvula indique que la olla ha alcanzado presión y apagar el fuego.

Esperar a que la presión se libere completamente antes de abrir la olla .

Retirar el agua, reemplazarla por agua limpia y continuar con la cocción de los garbanzos.

Así, se evita el remojo prolongado de toda la noche, aunque los garbanzos todavía necesiten cocinarse hasta alcanzar la textura deseada.

Por qué es importante remojar los garbanzos antes de cocinarlos

El remojo permite que los garbanzos absorban agua y se hidraten, lo que facilita su cocción y ayuda a reducir el tiempo necesario para ablandarlos.

Además, este procedimiento puede favorecer la digestión de las legumbres, ya que permite eliminar parte de los oligosacáridos, unos compuestos que pueden provocar gases.

El remojo permite que los garbanzos absorban agua y se hidraten, lo que facilita su cocción y ayuda a reducir el tiempo necesario para ablandarlos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Como alternativa, Joseba Arguiñano también ha recomendado congelar porciones de garbanzos previamente remojados. Así, cuando sea necesario preparar una receta, se podrán utilizar sin tener que repetir el proceso de hidratación durante toda la noche.

De todas formas, el tiempo de cocción dependerá de la variedad de garbanzo, la cantidad utilizada y el tipo de olla.