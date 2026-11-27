El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 1063/2026, una reforma que actualiza las normas del autoconsumo de energía eléctrica en España.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 1063/2026, una reforma que actualiza las normas del autoconsumo de energía eléctrica en España. La regulación aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico busca eliminar trabas administrativas para los hogares y abre la puerta a que los usuarios incorporen sistemas de almacenamiento en sus viviendas.

Entre los avances técnicos más destacados figura el reconocimiento del almacenamiento distribuido, que permite conectar las baterías domésticas con las mismas condiciones administrativas, técnicas y económicas que las modalidades de autoconsumo. Gracias a este marco, los consumidores podrán desplazar su consumo a los momentos del día con más energía renovable disponible.

Nuevas facilidades para comunidades de vecinos y gestores

El texto introduce cambios de peso para los edificios residenciales, un entorno clave en un país donde más del 70% de las viviendas principales son pisos. A partir de ahora, la compañía distribuidora tramitará el alta del autoconsumo colectivo con el primer acuerdo de reparto que reciba, sin obligar a esperar la documentación de la totalidad de los vecinos participantes.

Las modificaciones futuras en los coeficientes de energía tampoco necesitarán la firma de todos los participantes. Bastará con la de los consumidores afectados por la alteración de cuotas o por la entrada y salida de miembros. Asimismo, el periodo mínimo de permanencia exigido en las distintas modalidades de autoconsumo se reduce a tan solo un mes para facilitar la flexibilidad de cada usuario.

Los usuarios asociados podrán consultar los datos de generación neta colectiva a través de las mismas plataformas donde revisan su consumo diario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cambios en el recibo y control del consumo

La norma consolida la figura de los gestores de autoconsumo, personas físicas o jurídicas autorizadas por los vecinos para tramitar expedientes técnicos y gestionar las incidencias ante las distribuidoras. Además, se crea la modalidad de excedentes compartidos, ideada para que un inmueble o industria vuelque únicamente su energía sobrante a los vecinos asociados sin necesidad de instalar un contador de generación neta adicional.

Los usuarios asociados podrán consultar los datos de generación neta colectiva a través de las mismas plataformas donde revisan su consumo diario. La disposición establece también el mandato de modificar el contenido mínimo de la factura de la luz, que deberá incluir datos sobre la producción y el reparto del autoconsumo colectivo. Por último, el operador del sistema eléctrico organizará un panel representativo de autoconsumidores para estimar la demanda en tiempo real y asegurar la estabilidad de la red.