La despoblación y la falta de relevo generacional amenazan la supervivencia de los pequeños comercios rurales en España.

Mantener un pequeño negocio en la España rural representa un desafío económico para miles de trabajadores autónomos. La pérdida de población, la escasez de clientes y las dificultades para garantizar el relevo generacional ponen en riesgo la continuidad de numerosos comercios familiares.

Esta es la realidad de María Isabel Mateu Ribes, propietaria de una panadería en La Vall d’Ebo, un municipio de Alicante que cuenta con alrededor de 200 habitantes censados, aunque apenas un centenar reside allí durante todo el año.

La comerciante, que está a punto de cumplir 61 años, lleva más de tres décadas al frente del establecimiento. En una entrevista con El Español, relató cómo tuvo que reinventar su negocio para evitar el cierre y cuáles son las dificultades económicas que afronta diariamente.

María Isabel, la panadera que tuvo que reinventar su negocio para sobrevivir

María Isabel abrió su establecimiento junto a su marido hace más de 30 años, después de que los antiguos panaderos se jubilaran y el municipio se quedara sin un comercio de estas características.

Sin embargo, la reducción de la clientela y la falta de rentabilidad la obligaron a modificar su actividad . “Solo del pan, con 100 habitantes día a día, no se puede vivir”, explicó la comerciante.

Hace tres o cuatro años, tras la jubilación de su marido, decidió dejar de fabricar su propio pan. Las largas jornadas de trabajo nocturno que exigía su elaboración no compensaban económicamente las ventas que registraba el establecimiento.

Desde entonces, recibe el pan congelado y hornea las unidades que necesita cada día para evitar desperdicios. No obstante, mantiene la elaboración artesanal de dulces tradicionales.

Además, incorporó alimentos frescos, congelados y otros productos de primera necesidad para que los vecinos puedan abastecerse sin desplazarse a otras localidades. “Ahora ya es tienda de todo”, señaló.

La comerciante dejó de elaborar su propio pan ante la falta de rentabilidad y amplió su oferta de productos. Fuente: Unsplash Unsplash.

Trabaja los siete días de la semana y depende de los turistas para mantener su negocio

La jornada laboral de María Isabel comienza a las 8:00 de la mañana. Su establecimiento también abre los sábados y domingos, cuando la llegada de visitantes permite incrementar las ventas.

El turismo de fin de semana representa una fuente de ingresos adicional para el negocio familiar, que durante los días laborables depende principalmente de los residentes habituales del municipio.

A pesar de las dificultades económicas, la comerciante mantiene una estrecha relación con sus clientes. “Casi todos somos familia”, aseguró al describir el vínculo que existe entre los vecinos de La Vall d’Ebo.

En varias ocasiones se planteó abandonar el negocio e incluso marcharse del municipio. Sin embargo, su arraigo y su relación con el pueblo pesaron más que las dificultades laborales. “Me gusta estar aquí”, reconoció.

La España vaciada: los desafíos económicos de los comercios en los pueblos pequeños

La despoblación rural tiene consecuencias directas sobre la actividad comercial. Los establecimientos de los municipios más pequeños disponen de una clientela limitada, lo que dificulta cubrir los costes fijos y mantener la rentabilidad durante todo el año.

A diferencia de los grandes supermercados, estos negocios cuentan con un menor volumen de ventas y tienen menos posibilidades de aprovechar las economías de escala para reducir sus costes.

Sin embargo, su desaparición también supone la pérdida de un servicio esencial para los vecinos , especialmente para aquellos que carecen de vehículo propio o tienen dificultades para desplazarse.

En La Vall d’Ebo, la llegada de nuevas familias ha permitido recuperar la actividad de la escuela, que cuenta con alrededor de 15 menores, según el testimonio de la comerciante.