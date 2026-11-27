Paciente hablando y consultando con ginecólogas, endocrinólogas y médicas de atención primaria especializadas en salud femenina, antienvejecimiento y planificación familiar durante una visita a una clínica u hospital especializado en atención médica para mujeres.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes, 27 de noviembre de 2026, el real decreto que fija las pautas sobre la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo. La norma, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, adapta la regulación al marco legal vigente. Su propósito garantiza que las mujeres gestantes reciban una atención clínica veraz, homogénea y contrastada en todo el país.

El texto sustituye la regulación previa y delimita de forma precisa la separación entre el asesoramiento clínico indispensable y los datos complementarios. De este modo, los servicios autonómicos de salud y los centros acreditados deberán salvaguardar la intimidad, la autonomía y la dignidad de cada paciente durante todo el proceso.

Qué datos médicos son obligatorios y cuáles quedan a petición expresa

La norma determina un bloque común obligatorio que el personal sanitario facilitará antes de recabar el consentimiento. Esta comunicación debe detallar las características de los métodos quirúrgico y farmacológico sin establecer prioridades, salvo indicación médica concreta. Además, el equipo sanitario indicará los centros acreditados disponibles, los trámites ante la sanidad pública y las vías de reclamación.

El reglamento prohíbe de forma taxativa incluir juicios de valor, sesgos ideológicos o elementos estigmatizantes dirigidos a condicionar la decisión de la paciente. Por otra parte, la información sobre ayudas públicas a la maternidad, prestaciones de la Seguridad Social o recursos anticonceptivos solo se entregará si la mujer la pide expresamente. Esta solicitud voluntaria en ningún caso constituirá un obstáculo de acceso ni demorará la intervención.

El reglamento prohíbe de forma taxativa incluir juicios de valor, sesgos ideológicos o elementos estigmatizantes dirigidos a condicionar la decisión de la paciente. Fuente: Shutterstock Krakenimages.com

Nuevas reglas para los comités clínicos en situaciones médicas graves

Para las interrupciones por causas médicas derivadas de una patología fetal extremadamente grave e incurable, se actualiza el funcionamiento del comité clínico. Este órgano consultivo estará compuesto por tres médicos: dos especialistas en ginecología y obstetricia o diagnóstico prenatal, y uno en pediatría. La paciente tendrá derecho a elegir a uno de los facultativos que formarán parte de esta evaluación colegiada.

Los integrantes de estos comités no podrán figurar en el registro de objetores de conciencia ni haber estado inscritos en los tres años anteriores a su designación. Asimismo, el servicio de salud autonómico tendrá que remitir cada caso al comité en un plazo límite de 24 horas. Tras esa asignación, el equipo médico dispondrá de cinco días naturales para emitir el dictamen que confirme el diagnóstico fetal.