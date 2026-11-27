Más de un millón de españoles han votado por correo para el 29N.

A dos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el voto por correo se ha convertido en un nuevo foco de tensión política en España. Mientras Correos confirma que más de un millón de electores han ejercido su derecho al sufragio por esta vía, el Partido Popular (PP) ha denunciado ante la Junta Electoral Central (JEC) supuestas irregularidades en el proceso.

Según ha informado Correos este viernes, la empresa postal pública ha admitido un total de 1012.033 votos, un 8,86% más que en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia más próxima por la época del año en la que se celebraron los comicios.

En comparación con las elecciones del 23 de julio de 2023, cuando la celebración de los comicios en pleno verano disparó el voto por correo hasta los 2,47 millones de sufragios, la cifra supone un descenso del 59,05 %, según recoge EFE.

Por qué el PP ha denunciado irregularidades en el voto por correo

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha presentado este viernes un escrito urgente ante la Junta Electoral Central en el que denuncia “graves incidencias” en la entrega de la documentación electoral, tras recibir quejas de ciudadanos que aseguran haberla recibido con retraso o que todavía estaban a la espera de ella cuando expiró el plazo para depositar el voto.

Las reclamaciones también afectan, según los populares, a electores temporalmente ausentes (ERTA) y a españoles residentes en el extranjero (CERA). A ello se suman las supuestas incidencias en la distribución de la propaganda electoral del partido.

Entre los casos que recoge la denuncia figura el hallazgo de “cientos de sobres” de propaganda electoral en un contenedor de residuos de Madrid, así como avisos de vecinos de distintos municipios de Bizkaia sobre problemas en la recepción de los envíos.

“Ante la posible relevancia penal de estos hechos hemos reclamado a la Junta que remita toda esta documentación a la Fiscalía”, han señalado desde el PP, según EFE. La formación considera que estas incidencias comprometen el principio de igualdad de oportunidades y exige información detallada sobre el estado de las entregas.

Más de un millón de españoles han votado por correo para el 29N. EFE

Qué dice Correos y cómo garantizará la entrega de los votos el 29N

Frente a las incidencias denunciadas por el PP, Correos ha asegurado que ha puesto a disposición de los solicitantes el 100% de la documentación electoral, ya sea mediante su entrega en el domicilio o a través de un aviso para su recogida en las oficinas postales.

La empresa pública ha destacado que los sufragios depositados representan el 92,03% de las solicitudes admitidas, un porcentaje similar al registrado en anteriores procesos electorales.

De cara a la jornada electoral del domingo, Correos desplegará un dispositivo especial compuesto por más de 15.000 profesionales y 7400 vehículos para garantizar la distribución de los sufragios.

Correos defiende las garantías del proceso ante las denuncias del PP Fuente: EFE

El operativo contempla la entrega de los votos custodiados en las 61.033 mesas electorales repartidas por los 8132 municipios españoles, el traslado de los sufragios que lleguen durante la jornada y la posterior recogida de los sobres que contienen los resultados del escrutinio.

¿Qué garantías legales tiene el voto por correo en España?

El procedimiento del voto por correo está regulado por los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), que establecen los mecanismos de identificación del elector, entrega de la documentación y custodia de los sufragios hasta la jornada electoral.

Asimismo, desde junio de 2023, la Junta Electoral Central exige, con carácter general, la identificación personal del elector en el momento de depositar su voto en las oficinas de Correos, una medida destinada a reforzar las garantías del procedimiento.

Para las elecciones del 29N, la propia Junta Electoral Central autorizó, mediante el Acuerdo 418/2026, la ampliación del plazo para depositar los sufragios hasta el 26 de noviembre a las 14:00 horas.

Hasta el momento, las denuncias del Partido Popular se refieren a presuntas incidencias en la distribución de documentación y propaganda electoral. Su presentación ante la Junta Electoral Central no implica por sí misma la constatación de una vulneración de la legislación electoral ni de una alteración de los votos emitidos.