El Puente del Centenario de Sevilla afronta una reforma de 102,83 millones de euros para renovar su estructura y mejorar la circulación en la SE-30.

El Puente del Centenario de Sevilla afronta una de las mayores reformas de su historia. El Gobierno de España mantiene entre sus principales actuaciones de carreteras la renovación de esta infraestructura, situada en la autovía SE-30, con el objetivo de modernizar su estructura y mejorar las condiciones de circulación.

Según la información publicada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las obras cuentan con un presupuesto de 102,83 millones de euros y afectan a un tramo de aproximadamente dos kilómetros.

La intervención se centra en sustituir los tirantes que sostienen el tablero del puente. También contempla actuaciones de refuerzo estructural y ampliación de la plataforma para aumentar su capacidad de circulación.

¿Cuánto cuestan las obras del Puente del Centenario de Sevilla?

La renovación del Puente del Centenario figura entre las principales obras en ejecución de la Red de Carreteras del Estado, con un presupuesto de 102.830.000 euros, según el listado oficial del Ministerio de Transportes.

El proyecto aparece identificado como Sustitución de tirantes del Puente del Centenario y comprende una actuación sobre la SE-30, una de las principales vías de circunvalación de Sevilla.

Esta inversión sitúa la reforma entre las actuaciones de mayor presupuesto incluidas en el listado estatal para Andalucía. Sin embargo, la cantidad publicada corresponde al presupuesto de la obra y no necesariamente al dinero desembolsado hasta la fecha.

La documentación oficial también refleja cambios en las cifras económicas del proyecto respecto de su contratación inicial, formalizada en 2021.

Las obras incluyen la sustitución de los tirantes, el refuerzo estructural y la ampliación de la plataforma para pasar de cinco a seis carriles. EFE

¿Qué trabajos se están realizando en el Puente del Centenario?

La principal actuación consiste en la sustitución del sistema de tirantes del Puente del Centenario, formado por los cables encargados de transmitir parte de las cargas del tablero a los pilares principales.

La intervención contempla la instalación de nuevos tirantes y anclajes, así como distintos refuerzos que permiten adaptar la estructura a las condiciones previstas tras la reforma.

Entre los principales trabajos del proyecto destacan:

Sustitución de tirantes: instalación de nuevos cables de sustentación y retirada progresiva de los anteriores.

Refuerzo estructural: incorporación de elementos metálicos y nuevos sistemas de anclaje.

Ampliación de la plataforma: adaptación del tablero para incrementar la capacidad de circulación.

Monitorización del puente: seguimiento del comportamiento de la estructura durante las operaciones.

La complejidad de las obras reside en que la sustitución de los tirantes requiere transferir las cargas de forma controlada, manteniendo la estabilidad del tablero durante las diferentes fases de ejecución.

Además, el proyecto contempla intervenciones en los sistemas de sustentación y en diferentes componentes estructurales para adaptar el puente a su nueva configuración.

¿Cuántos carriles tendrá el Puente del Centenario después de las obras?

La reforma no se limita a modernizar la estructura. Uno de sus objetivos es mejorar la capacidad de circulación en una infraestructura fundamental para la movilidad del área metropolitana de Sevilla.

El proyecto contempla pasar de cinco a seis carriles de circulación, con tres carriles por sentido, mediante la ampliación de la plataforma.

Esta modificación requiere adaptar el sistema de tirantes y desplazar sus puntos de anclaje hacia los laterales, lo que permitirá aprovechar mejor el espacio disponible en el tablero.

La ampliación busca mejorar las condiciones del tráfico en la SE-30, aunque el impacto efectivo sobre la circulación dependerá también de la capacidad de los accesos, enlaces y tramos próximos.

De 71 a 102 millones de euros: cómo ha evolucionado el presupuesto del Puente del Centenario

Uno de los aspectos económicos más relevantes es la diferencia entre la adjudicación inicial del contrato y el presupuesto publicado posteriormente por el Ministerio de Transportes.

Según el BOE, el contrato fue adjudicado el 14 de mayo de 2021 a la unión temporal de empresas integrada por Acciona Construcción, Tecade y Freyssinet.

La oferta adjudicada ascendía a aproximadamente 71,40 millones de euros, mientras que el presupuesto que aparece en el listado de obras en ejecución del Ministerio se sitúa en 102,83 millones.

Adjudicación inicial de 2021: 71,40 millones de euros

Presupuesto publicado por Transportes: 102,83 millones de euros

Diferencia entre ambas cifras: 31,43 millones de euros

La diferencia entre ambos importes alcanza aproximadamente el 44%. No obstante, esta comparación no debe interpretarse automáticamente como un sobrecoste de esa magnitud.

Para establecer cuánto ha aumentado realmente el coste de la obra sería necesario comprobar que ambas cifras incluyen los mismos conceptos presupuestarios, el tratamiento del IVA y las posibles modificaciones contractuales.

En cualquier caso, el importe de 102,83 millones de euros permite dimensionar la importancia económica de una intervención destinada a renovar uno de los principales puentes de la capital andaluza.