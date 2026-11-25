Marcos Llorente comparte una lata de caviar con su pequeña hija en una escena que se volvió viral y generó polémica en redes sociales.

En esta noticia Cuánto costaría la lata de Llorente

La lata de caviar que Marcos Llorente le da a su hija Amor, de un año y nueve meses, en un vídeo de Instagram desató una polémica en redes. El futbolista del Atlético de Madrid lo acompañó con la frase “La única persona capaz de hacerme disfrutar quitándome media lata”.

La escena abre una pregunta: cuánto costaría esa lata. Un usuario de X, citado por El País, calculó que una lata normal cuesta entre 65 y 90 euros.

Cuánto costaría la lata de Llorente

Tomando esa referencia, media lata equivaldría a entre 32,50 y 45 euros. El precio cambia según la especie de esturión, el peso y la marca, y va desde las variedades de acuicultura europea hasta el beluga, tradicionalmente asociado al caviar más exclusivo.

Dos marcas de caviar que podrían encontrarse detrás del envase que aparece en el vídeo de Marcos Llorente: Caviar Lianozoff y Caviar Per Sé. Fuente: Caviar Lianozoff y Caviar Per Sé (edición propia)

Las marcas que podrían esconderse tras la lata

En las informaciones publicadas sobre el vídeo no figura la marca. Entre las que se comercializan en España está Caviar Per Sé, de Caviar Pirinea, que vende caviar de esturión siberiano (Acipenser baerii) y adriático (Acipenser naccarii).

Otra es Caviar Lianozoff, cuyo catálogo incluye latas de variedades como baerii, ossetra, beluga y amur, con pesos de entre 30 y 500 gramos.

Una polémica que llegó a la política

Las críticas apuntaron a la ostentación y a darle ese alimento a una niña de menos de dos años. Gabriel Rufián, candidato de ERC, lo cuestionó en X, y el exministro de Consumo Alberto Garzón recordó en La Sexta que el caviar no se recomienda a menores de dos años por su contenido en sal.

Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle un manzana a sus hijos lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más. Mucho más. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

Llorente respondió con otro vídeo en el que vuelve a darle caviar a su hija, y se preguntó en qué momento los demás se habían convertido en el “comité de supervisión” de sus gastos. El caviar no es nuevo en sus redes: formó parte de un banquete en Formentera este verano, y fue socio de un restaurante de lujo en Madrid junto a Antoine Griezmann.