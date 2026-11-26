Un decorador jubilado de Woking, en Inglaterra, se convirtió en millonario al vender en una subasta la colección de cartas Pokémon que tenía guardada en el ático desde hacía 15 años. La venta alcanzó 1,56 millones de libras, unos 1,86 millones de euros.

El hombre, que prefirió mantener el anonimato, había empezado a comprar cartas en 1999, en parte para compartir la afición con su hijo, que las coleccionaba e intercambiaba en el colegio. Cuando el chico perdió el interés, las guardó en carpetas hechas a medida, todavía selladas.

Hoy lo cuenta con ironía: “Sé que la gente siempre habla de encontrar tesoros en el ático, pero en mi caso es literalmente cierto”.

Cómo descubrió el valor de su colección

Según la BBC, no sabía que sus cartas valieran algo hasta que leyó en el periódico local que una sola había superado las 6000 libras, unos 7100 euros.

Se puso en contacto con la casa de subastas Ewbank’s, cuyo equipo encontró 42 juegos completos en perfecto estado. Vendió 41 y se quedó con uno.

“Cuando vimos lo que tenía, todo en perfecto estado, no podíamos creerlo”, comentó James Spooner, responsable de cromos de la casa.

La casa de subastas Ewbank's, en Surrey, vendió la colección en una jornada con postores de todo el mundo. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

El lote estrella superó con creces la tasación

El lote más destacado fue el set completo de la Colección Legendaria, que incluía una carta de Charizard en perfecto estado. Estaba estimado entre 15.000 y 20.000 libras, de 18.000 a 24.000 euros, y se vendió por 100.000 libras, unos 119.000 euros.

Otro de los juegos alcanzó las 75.000 libras, unos 89.000 euros. La colección completa se titulaba Pokémon: Una década de maestros (1999-2009).

Un récord impulsado por la nostalgia

La casa de subastas afirmó que fue la venta de cromos más valiosa realizada en el Reino Unido y que podría ser un récord europeo. Superó el anterior, de 872.000 libras, establecido el 9 de octubre en Londres.

Andrew Ewbank, propietario de la casa, explicó que quienes eran niños cuando nació la franquicia tienen ahora entre 30 y 40 años y “cierto poder adquisitivo”. “La nostalgia juega un papel importante”, añadió, y recordó que hubo postores de todo el mundo.