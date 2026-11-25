La pequeña palanca permite activar la posición nocturna del espejo para reducir el deslumbramiento de los faros de los vehículos que circulan detrás.

La palanca que muchos coches tienen debajo del espejo retrovisor interior cambia el espejo entre la posición diurna y la nocturna. Sirve para reducir el deslumbramiento que producen los faros de los vehículos que circulan detrás, según Family Handyman.

Se encuentra en los retrovisores interiores manuales, conocidos como espejos prismáticos. Al accionarla, la luz se refleja primero sobre otra superficie del espejo y llega más atenuada a los ojos del conductor.

Cómo activarla

El manual del Mazda CX-30 de 2022 indica que, para conducir de día, la palanca se empuja hacia delante, y que para reducir el deslumbramiento de los faros de atrás se tira hacia atrás. El manual del Kia Sonet lo resume igual: hay que tirar de la palanca hacia el conductor para pasar a la posición nocturna.

Cuando desaparece el deslumbramiento o vuelve a ser de día, se devuelve la palanca a su posición original.

Al accionar la pestaña, el retrovisor cambia de ángulo y disminuye el reflejo de las luces durante la conducción nocturna. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo conviene usarla

Conviene activarla cuando se conduce de noche y los faros de un coche que viene detrás molestan. De día, la palanca va en posición diurna, que ofrece la imagen más clara de lo que ocurre detrás. Por eso el manual del Mazda indica ajustar el espejo con la palanca en esa posición.

La posición nocturna reduce el reflejo de los faros a cambio de algo de nitidez en la imagen, según los manuales de Kia.

Coches con espejo automático

Muchos coches modernos incorporan retrovisores electrocrómicos, que ajustan automáticamente su brillo cuando detectan luz intensa y no requieren palanca.

En el Kia Sonet, un sensor detecta la luz alrededor del vehículo y controla el deslumbramiento, y al poner la marcha atrás el espejo pasa al ajuste más claro. En el Mazda CX-30, el espejo de oscurecimiento automático atenúa los faros traseros y se desactiva con un botón ON/OFF.