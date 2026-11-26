El modelo permite recuperar del 10% al 80% de la batería en 28 minutos.

Nissan presenta un nuevo coche urbano 100% eléctrico con el que busca facilitar los desplazamientos diarios por la ciudad. Se trata del nuevo Nissan PIXO, un modelo compacto que ofrece hasta 259 kilómetros de autonomía y necesita menos de media hora de carga.

El vehículo combina un diseño pensado para entornos urbanos con un maletero de 356 litros y diferentes soluciones de conectividad. Los precios, las versiones y las ofertas comerciales en España se anunciarán en diciembre de 2026.

Nissan PIXO: cuánto tarda en cargar y qué autonomía ofrece el nuevo coche eléctrico

Uno de los principales atractivos del Nissan PIXO es su autonomía combinada de hasta 259 kilómetros con una sola carga. Según los datos comunicados por la marca, el modelo permite recuperar la batería del 10% al 80% en 28 minutos y cuenta con una potencia máxima de carga de 50 kW de serie.

El sistema eléctrico está compuesto por una batería de 27,5 kWh y un motor de 60 kW, equivalente a 82 CV. En cuanto a su eficiencia, Nissan informa de un consumo de energía combinado de 12,4 kWh cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de 0 gramos por kilómetro.

El vehículo también incorpora el sistema e-Pedal, que permite acelerar y frenar utilizando un solo pedal y recuperar energía durante las deceleraciones mediante el frenado regenerativo.

El nuevo Nissan PIXO alcanza hasta 259 kilómetros de autonomía eléctrica. Fuente: Captura de Nissan

Maletero de 356 litros y dimensiones compactas: así es el interior del nuevo Nissan

El nuevo Nissan PIXO busca combinar unas dimensiones exteriores reducidas con un habitáculo que aprovecha el espacio disponible. Tiene cinco puertas para facilitar el acceso y asientos modulares que permiten adaptar la distribución interior a diferentes necesidades.

Uno de sus puntos destacados es el maletero de 356 litros, una capacidad que la compañía presenta como la mejor de su categoría. Según Nissan, el espacio permite transportar hasta cinco maletas de cabina y cuenta con compartimentos adicionales para mantener organizados los objetos cotidianos.

En cuanto a sus dimensiones, el modelo mide 3796 milímetros de largo, 1953 milímetros de ancho con los retrovisores desplegados y 1790 milímetros con ellos plegados. La altura alcanza los 1512 milímetros.

Su tamaño y su reducido radio de giro están pensados para facilitar las maniobras, los desplazamientos por calles estrechas y el estacionamiento en espacios reducidos.

Google Gemini, Maps y reconocimiento facial: las tecnologías que incorpora el Nissan PIXO

La conectividad es otro de los elementos que Nissan destaca en su nuevo coche urbano. El PIXO incorpora Google integrado de serie, con acceso a Google Gemini, Google Maps y Google Play desde la pantalla central del vehículo.

A través de comandos de voz, los conductores podrán interactuar con Gemini, consultar información sobre sus destinos, planificar recorridos con paradas para recargar la batería y utilizar sus aplicaciones favoritas.