El real decreto entra en vigor el 1 de enero de 2027 y tiene efectos hasta el 31 de diciembre de ese año.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,3% en 2027, hasta los 1286 euros brutos mensuales en 14 pagas, según el Real Decreto 1013/2026 publicado en el BOE. El Gobierno aprobó la subida en el Consejo de Ministros del 17 de noviembre.

La nueva cuantía supone 65 euros más al mes y 910 euros más al año para quienes cobran el mínimo: el SMI pasa de 1221 euros en 2026 a 1286 euros en 2027, y el mínimo anual queda en 18.004 euros brutos.

Desde qué nómina se nota la subida

El real decreto entra en vigor el 1 de enero de 2027 y tiene efectos hasta el 31 de diciembre de ese año. El nuevo mínimo se aplica al salario generado desde el primer día de enero, por lo que se nota en la nómina de enero.

Los 1286 euros son brutos y corresponden a una jornada completa. Si las pagas extraordinarias se prorratean, el equivalente es de 1500,33 euros brutos en 12 pagas, y el salario diario queda en 42,87 euros. Quienes trabajan a tiempo parcial cobran a prorrata.

El nuevo mínimo se aplica al salario generado desde el primer día de enero, por lo que se nota en la nómina de enero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes se benefician

El Gobierno calcula que la subida alcanzará a unos 2,7 millones de trabajadores, alrededor del 13,6% de los asalariados, y que más del 65% de los beneficiarios serán mujeres.

El real decreto fija además un mínimo de 60,88 euros por jornada legal para los contratos temporales de hasta 120 días con la misma empresa, y de 10,06 euros por hora efectivamente trabajada para las empleadas y empleados de hogar que trabajan por horas en régimen externo.

Qué pasa con el IRPF

El Gobierno aprobó una deducción en el IRPF de 1033,58 euros anuales para rentas de hasta 18.004 euros, que se reduce de forma proporcional hasta los 23.172 euros. Quienes cobran el SMI no tendrán retención mensual de IRPF en la nómina.

La medida fiscal debe ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.