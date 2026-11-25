Con discapacidad severa, las cuantías son de 5100 euros para los hombres menores de 45 años, 5950 euros para las mujeres de esa edad y 6300 euros desde los 45 años.

Las empresas que contraten a personas con incapacidad permanente pueden acceder a bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato. El artículo 2 de la Ley 43/2006 incluye entre las personas con discapacidad a los pensionistas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

En un contrato indefinido, la bonificación va de 4500 a 6300 euros al año, según la edad, el sexo y si la discapacidad es severa, tal como recoge el SEPE. El Real Decreto-ley 1/2023 mantiene estos incentivos en su disposición adicional quinta.

Cuánto puede bonificar la empresa

Para un contrato indefinido, la bonificación anual es de 4500 euros para los hombres menores de 45 años y de 5350 euros para las mujeres de esa edad. A partir de los 45 años es de 5700 euros para ambos sexos.

Con discapacidad severa, las cuantías son de 5100 euros para los hombres menores de 45 años, 5950 euros para las mujeres de esa edad y 6300 euros desde los 45 años. La ley considera severa la parálisis cerebral, la enfermedad mental o la discapacidad intelectual con un grado igual o superior al 33%, y la discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

La bonificación se mantiene también cuando un contrato temporal de fomento del empleo o un contrato formativo se transforma en indefinido.

La pensión de incapacidad permanente total puede compatibilizarse con un empleo distinto al que motivó la incapacidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Contratos temporales y centros especiales

El contrato temporal de fomento del empleo tiene bonificaciones inferiores. Van desde 3500 euros anuales para los hombres menores de 45 años hasta 5300 euros para las mujeres de 45 años o más con discapacidad severa.

En los Centros Especiales de Empleo, la bonificación es del 100% de las cuotas empresariales, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se aplica a contratos indefinidos, temporales y formativos.

Quiénes quedan incluidos

Además de los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, la ley incluye a los pensionistas de Clases Pasivas con pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

La pensión de incapacidad permanente total puede compatibilizarse con un empleo distinto al que motivó la incapacidad. Las reglas de concurrencia, cuantía máxima e incompatibilidades de los artículos 5 a 9 de la Ley 43/2006 se aplican a estas bonificaciones.