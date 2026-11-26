Nuestra galaxia podría tener una forma muy distinta a la de los dibujos clásicos de brazos espirales. (Imagen ilustrativa)

Un estudio ha revelado que las estrellas jóvenes del entorno solar se distribuyen en segmentos y ramificaciones interconectados, lo que dibuja una estructura más fragmentada y compleja que la de unos pocos brazos espirales continuos.

El trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Cádiz y del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), que han desarrollado una metodología para estudiar la estructura espiral de nuestra galaxia sin partir de modelos previos sobre la forma y la extensión de sus brazos.

La Vía Láctea, más compleja de lo que se creía

Según los investigadores, recogidos por la agencia EFE, la Vía Láctea suele representarse como una galaxia espiral con unos pocos brazos grandes y bien definidos que se extienden a lo largo de su disco. Sin embargo, el análisis de las poblaciones estelares más jóvenes en las proximidades del Sol muestra una estructura más compleja.

El estudio indica que estas estrellas no se distribuyen solo a lo largo de largos brazos espirales, sino que forman un entramado de segmentos, ramificaciones y agrupaciones interconectadas . Su configuración es irregular y presenta rasgos propios de las galaxias de tipo floculento.

Las estrellas jóvenes de la Vía Láctea forman una red de segmentos y ramificaciones conectados entre sí. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock

Datos de la misión Gaia para analizar las estrellas jóvenes

La investigación, liderada por M. Carmen Sánchez-Gil, de la Universidad de Cádiz, y Emilio J. Alfaro, del IAA-CSIC, analiza la distribución de cúmulos estelares jóvenes y de otros objetos relacionados con las primeras etapas de la formación de estrellas.

El trabajo, publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, combina datos de gran precisión de la misión espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea (ESA), con distintos catálogos de cúmulos estelares y regiones de formación de estrellas, según ha informado el IAA.

Dos herramientas matemáticas para estudiar la galaxia

Para estudiar cómo se distribuyen los cúmulos jóvenes en la Vía Láctea, el equipo ha combinado dos herramientas matemáticas: los modelos bayesianos de detección de agrupamientos y la teoría de grafos .

Aunque funcionan de forma distinta, ambas permiten abordar la misma cuestión desde perspectivas complementarias. Los modelos bayesianos identifican las zonas donde se concentran estos objetos, y la teoría de grafos ayuda a descubrir cómo se conectan esas concentraciones entre sí.

Un nuevo enfoque para estudiar los brazos espirales

Según Sánchez-Gil, la principal novedad del método consiste en “dejar que sean los propios datos los que revelen las estructuras, sin obligarlos a priori a seguir un patrón espiral preconcebido”.

En una primera fase, los investigadores utilizaron modelos bayesianos, unas herramientas estadísticas que permiten reconocer agrupaciones de estrellas a partir de su distribución en el espacio. Lo importante es que el procedimiento no necesita asignarlas de antemano a ninguno de los brazos espirales conocidos: las estructuras surgen de los datos y solo después se comparan con los modelos de referencia publicados en la literatura científica.

En una segunda fase, aplicaron la teoría de grafos, una rama de las matemáticas que estudia las relaciones y conexiones entre distintos elementos. En este caso, permitió analizar cómo se enlazan en el espacio las agrupaciones de estrellas jóvenes y comprobar si pequeñas ramificaciones pueden llegar a formar estructuras de mayor tamaño.