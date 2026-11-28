Los candidatos dejan atrás la campaña y aprovechan la jornada de reflexión para descansar antes de las elecciones del 29N.

Tras semanas de intensa campaña, los principales candidatos a las elecciones generales del 29N viven este sábado la jornada de reflexión, un día sin actos electorales que la mayoría ha dedicado a descansar y estar con su familia. Pedro Sánchez aprovechó para volver a montar en bicicleta, mientras que Alberto Núñez Feijóo viajó a Ceuta para cumplir “un compromiso personal” con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

El resto de los aspirantes también ha optado por una jornada tranquila, entre el deporte, los paseos y la familia, antes de acudir a votar este domingo.

Sánchez vuelve a la bicicleta de montaña

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección pasó la mañana practicando enduro en bicicleta de montaña junto a su esposa, Begoña Gómez, como muestra un vídeo difundido por el PSOE. “Pues tenía gana de volver a coger la bici. Llevo unas cuantas semanas que no he podido por la campaña y la precampaña”, explicó, con una gorra roja con el lema ‘Make science great again’.

Equipado con casco, gafas, guantes y una chaqueta para el frío, Sánchez colocó además una cámara en el casco “para grabar las bajaditas”. En el vídeo se le ve descender por senderos en un día gris y frío mientras exclama “¡qué bonito!”. Según fuentes de Ferraz, el resto del día lo pasará con su familia. El domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, el mismo al que acudió en las generales de 2023.

Feijóo cumple “un compromiso personal” en Ceuta

El presidente del PP, por su parte, viajó a Ceuta, en su sexta visita a la ciudad autónoma desde finales de julio. Según el partido, Feijóo, que no tenía agenda pública, quiso cumplir “un compromiso personal” con Vivas y mostrar su apoyo y solidaridad al pueblo ceutí.

Decenas de vecinos le recibieron en su visita al santuario de Nuestra Señora de África, patrona de la ciudad, adonde acudió acompañado por Vivas, según pudo comprobar EFE. Después recorrió el centro, se fotografió con vecinos, recibió una bandera de Ceuta, tomó un café con el presidente ceutí y compró una camiseta del equipo de fútbol local, la AD Ceuta. Por la tarde, volverá a Madrid para estar con su pareja y su hijo.

Alberto Núñez Feijóo visitó Ceuta acompañado por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Fuente: EFE Reduan

Abascal, Colau y Montero, en familia

El líder de Vox, Santiago Abascal, pasará el día en familia “tras mes y medio recorriendo el país”, según fuentes del partido. La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, viajó en tren desde Madrid hasta Barcelona, después de 12.000 kilómetros de campaña, para pasar el día con los suyos y votar el domingo.

La candidata de Podemos, Irene Montero, descansa en su casa “reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña”. Por la mañana salió a pasear al campo con su perra, Rumba, y el domingo votará en La Navata (Madrid) junto a otros dirigentes del partido.

Deporte y cafés con simpatizantes

El cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, empezó el día haciendo deporte y tenía previsto comer con su familia. La candidata de Junts, Miriam Nogueras, también pasará la jornada con los suyos y no descarta practicar boxeo, una de sus aficiones.

Por su parte, la cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, visitó el mercado de San Martín, en San Sebastián, mientras que la portavoz del BNG, Ana Pontón, y el candidato por A Coruña, Néstor Rego, tomaron un café con simpatizantes en Santiago de Compostela para hacer balance de la campaña.

Con la campaña ya cerrada y los candidatos lejos de los mítines, todo queda ahora en manos de los votantes, que este domingo decidirán en las urnas el próximo Gobierno.