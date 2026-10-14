Agentes de la policía ante los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en frente de la Facultad de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid este miércoles.

Comienzan las protestas por la educación pública este miércoles 14 de octubre en Madrid. Ya hay 5 detenidos y 65.000 docentes están llamados a movilizarse en la huelga indefinida. La jornada incluye cortes de calles, concentraciones y una manifestación convocada para la tarde en la capital.

Según ha informado la agencia de noticias EFE, los docentes se han reunido para reclamar mejoras laborales y denunciar el “deterioro” de la enseñanza pública.

Cinco detenidos y varios heridos durante las cargas policiales en la Complutense

La huelga ha comenzado con una intervención policial contra estudiantes que participaban en un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid. Según fuentes policiales citadas por EFE, cinco personas han sido detenidas por atentado contra la autoridad.

En ese contexto, la Delegación del Gobierno ha indicado a EFE que la actuación se produjo después de que los estudiantes intentaran “rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía”. Como resultado, dos agentes han sufrido lesiones leves.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha asegurado que las cargas tuvieron lugar a primera hora de la mañana y las ha calificado como “una carga salvaje” que se ha saldado con “varios heridos y detenidos”.

Ochoa ha defendido que los participantes realizaban un piquete informativo “acorde una huelga indefinida” con docentes y estudiantes. También ha criticado que la Policía e Interior hayan actuado de forma “desproporcionada”.

Concentración convocada por el comité de huelga unitario, integrado por los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT. Fuente: EFE EFE/ Sergio Perez

Qué reclaman los 65.000 docentes convocados a la huelga indefinida

La convocatoria de huelga en la enseñanza pública no universitaria está impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, que se han definido como el bloque unitario. Entre sus principales reivindicaciones figuran :

Reducir las horas lectivas: 17 periodos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional, y 22 en Infantil y Primaria.

Bajar las ratios: reducir el número de alumnos por aula en todos los niveles educativos.

Reforzar la atención a la diversidad: aumentar los recursos destinados a responder a las necesidades del alumnado.

Mejorar los salarios: incrementar las retribuciones de los docentes.

Impulsar la Formación Profesional: poner en marcha un plan de choque para esta etapa educativa.

De forma paralela, el sindicato CSIF ha convocado tres días de huelga, del 14 al 16 de octubre. Este miércoles también están llamados a la huelga los trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Cargas policiales contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en frente de la Universidad Complutense de Madrid. Fuente: Asamblea Menos Lectivas EFE/Asamblea Menos Lectivas

Horarios y lugares de las movilizaciones educativas en Madrid

Las protestas han comenzado a primera hora de la mañana con el corte del paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, por parte de educadoras infantiles. Con esta acción, han recordado que llevan más de seis meses de huelga “sin marco de negociación a la vista”.

La jornada continuará con varias movilizaciones en la capital. Los sindicatos convocantes han organizado las siguientes acciones:

12:00 horas: concentración en la Puerta del Sol.

18:00 horas: manifestación con salida desde Atocha.

Las movilizaciones forman parte de la huelga indefinida de la educación pública madrileña, que busca presionar para conseguir mejoras en las condiciones laborales del profesorado y cambios en la organización de los centros educativos.