La inflación se ha moderado ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1%, gracias al abaratamiento de los carburantes y a la menor subida de los precios de la ropa y el calzado, según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El IPC rompe así la tendencia al alza de los últimos meses. Tras mantenerse estable en el 3,2% entre abril y junio, había escalado hasta el 3,6% en julio, el 4,3% en agosto y el 4,9% en septiembre y octubre, muy lejos del 2,3% con el que empezó el año.

Los carburantes, clave en la bajada de la inflación

El principal factor que explica la moderación de los precios son los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que se abarataron en noviembre, frente a la subida que registraron en el mismo mes de 2025. En menor medida, también contribuyó la ropa y el calzado, cuyos precios subieron menos que hace un año.

Durante noviembre, el descuento al diésel se mantuvo en 20 céntimos por litro, mientras que el de la gasolina pasó de 5 a 20 céntimos, tal como preveía el plan de respuesta del Gobierno a la guerra en Irán.

El abaratamiento del combustible da un respiro a los precios de consumo. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las rebajas a los carburantes se mantendrán hasta fin de año

Según informó EFE, el Ministerio de Economía ha confirmado que las rebajas fiscales de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel seguirán vigentes hasta final de año, de acuerdo con el tercer Plan de Respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Ese plan incluye además otras medidas para proteger a hogares y empresas, como la limitación de la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

La subyacente baja al 2,%, su nivel más bajo del año

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los más volátiles, también se moderó cinco décimas, hasta el 2,6%. Es la tasa más baja desde enero, después de nueve meses en torno al 2,9%, entre el 2,7% y el 3,1%, y se sitúa 1,5 puntos por debajo de la general.

Para el Ministerio de Economía, estos datos son “la señal de que la inflación energética no se ha extendido al resto de la cesta de precios de consumo”.

Los precios bajan un 0,6% respecto a octubre

En términos mensuales, los precios cayeron un 0,6% en noviembre, el mayor descenso desde septiembre de 2024. Es la primera vez que vuelven a terreno negativo desde enero, cuando bajaron un 0,4%.

En cuanto al índice armonizado (IPCA), que permite comparar los datos con Europa, la tasa anual se situó en el 4,1%, ocho décimas menos que en octubre, con una subyacente del 2,7% y una caída mensual del 0,7%.

Los alimentos también moderan su subida

Los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco subieron un 2,3% interanual en noviembre, una décima menos que en octubre, y un 0,1% respecto al mes anterior.

Por grupos, los alimentos sin elaborar se encarecieron un 5,2% en tasa anual, aunque bajaron un 0,1% frente a octubre. Los alimentos elaborados, las bebidas y el tabaco subieron un 1,1% respecto a noviembre de 2025 y un 0,2% en el último mes.

El INE publicará el 15 de diciembre el dato definitivo de la inflación de noviembre y el detalle de todos sus componentes.