El Tribunal Supremo resolvió que la desheredación de los hijos fue injusta. (Imagen ilustrativa)

Un padre no puede desheredar a sus hijos solo porque no lo visitaron durante su enfermedad, si ese distanciamiento no les es atribuible en exclusiva. Así lo resolvió el Tribunal Supremo en la Sentencia n. 503/2026, dictada el 7 de abril de 2026, que sigue siendo una referencia en los conflictos hereditarios.

El caso se originó en un testamento de 2017, en el que un hombre excluyó a sus dos hijos alegando menosprecio y abandono durante su enfermedad terminal. El Supremo declaró injusta esa desheredación y reconoció a los hijos su derecho a la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva a los herederos forzosos.

El tribunal analizó por qué se habían alejado los hijos y concluyó que esa ruptura no era responsabilidad exclusiva de ellos.

Un conflicto familiar que se arrastró desde el divorcio

El hombre que redactó el testamento se había divorciado de la madre de sus hijos en 2006, cuando ellos tenían 14 y 16 años. A partir de entonces, la convivencia con el padre estuvo marcada por tensiones, intervenciones policiales y denuncias cruzadas, y un intento de reconciliación durante un viaje en 2008 fracasó. Desde entonces, la relación se rompió por completo.

Tras la muerte del padre, los hijos impugnaron el testamento. El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Madrid les dio la razón, pero la Audiencia Provincial revocó esa decisión al entender que hubo maltrato psicológico, por la falta de atención durante la enfermedad. El Supremo anuló esa sentencia y confirmó la del juzgado.

La legítima protege a los herederos forzosos frente a testamentos injustificados. (Imagen ilustrativa) sasintip

El Supremo descartó el maltrato psicológico

El Código Civil permite desheredar a un hijo que haya maltratado de obra o injuriado gravemente al padre, y la jurisprudencia extendió esa causa al maltrato psicológico. Según el despacho Lastra y Herrero Abogados, la Sala exige que la conducta sea grave y continuada, injustificada y responsabilidad exclusiva del hijo.

El Supremo entendió que ese último requisito no se cumplía. El distanciamiento nació del conflictivo divorcio, cuando los hijos eran menores, y el padre, como adulto con más capacidad para dar el primer paso, no corrigió una relación muy deteriorada. Mantuvo un régimen de visitas limitado y desconocía las graves patologías de su hija. Ya al final de su vida, se negó a atender el teléfono cuando su hijo lo llamó .

La hija no tuvo contacto con él desde 2011, salvo una visita al hospital en 2010. El hijo retomó la relación en 2014 y 2015, volvió a alejarse y lo visitó en sus últimos meses.

Qué implica para las desheredaciones

La sentencia refuerza que desheredar es una medida excepcional, que se interpreta de forma restrictiva. Quien invoca la causa debe probarla, y la falta de afecto o de contacto no equivale, por sí sola, a maltrato psicológico.

Por eso, un testamento con una cláusula de desheredación sin pruebas sólidas puede ser impugnado con éxito por el hijo afectado.