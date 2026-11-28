Las compras del Black Friday realizadas a distancia permiten desistir sin justificar el motivo.(Imagen ilustrativa)

Tras las compras del Black Friday, muchos consumidores se encuentran con productos que no los convencieron y necesitan devolverlos. La ley permite arrepentirse de las compras hechas a distancia dentro de un plazo, aunque no todos los artículos entran en esa regla.

Lo fundamental es saber desde cuándo corre ese plazo y qué trámite hay que hacer antes de que venza. También importa conocer qué productos quedan fuera y quién se hace cargo del costo del envío.

Con esos datos claros, el trámite es mucho más sencillo y no exige dar explicaciones al vendedor.

Cuántos días hay para devolver una compra online

Según el Centro Europeo del Consumidor en España (ECC-Spain), en las compras a distancia dentro del Espacio Económico Europeo el consumidor dispone, por norma general, de 14 días para desistir sin justificar su decisión. Es el llamado derecho de desistimiento.

El plazo termina 14 días después de recibir el producto, no de comprarlo, y si vence un día no laborable se amplía al siguiente día laborable. Antes de que venza, hay que comunicar al vendedor que se quiere anular la compra, y una vez informado, el consumidor tiene otros 14 días para devolver los productos.

Las compras online del Black Friday tienen un plazo de 14 días para ser devueltas, que corre desde la recepción del producto. (Imagen ilustrativa) Fuente: EFE

Qué productos no se pueden devolver

El ECC-Spain advierte de que existen excepciones. No pueden devolverse así los billetes de avión, las entradas para eventos ni los productos personalizados o hechos a medida .

Ante la duda sobre si una compra entra en esas categorías, conviene revisar las condiciones del vendedor antes de enviar el producto.

Quién paga la devolución y cuándo se recupera el dinero

Según el Ministerio de Consumo, el consumidor solo asume los costes directos de la devolución, salvo que el comerciante los haya aceptado o no le haya informado de que le correspondían.

La tienda debe reembolsar todo lo pagado antes de que pasen 14 días desde que se le comunicó la decisión, y lo hace por el mismo medio de pago utilizado, sin cobrar gastos por ello.

Qué hacer si el producto llega con fallos

Si el artículo tiene un defecto, entran en juego los derechos de garantía, que son distintos del desistimiento.

En España el plazo mínimo para bienes nuevos es de tres años, y el vendedor debe ofrecer reparación o sustitución. Si no es posible o no se cumple, se puede pedir una rebaja del precio o cancelar el contrato.

En cualquier caso, conviene guardar recibos, facturas y confirmaciones del pedido. Los productos rebajados tienen la misma garantía que los de precio normal.