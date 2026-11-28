Las cajas de huevos tienen una forma muy particular: una bandeja con huecos individuales, uno para cada huevo. Esa estructura, que se repite en los envases de cartón y de plástico, responde a una función concreta: proteger una de las cargas más frágiles de cualquier supermercado.

Los huecos evitan que las cáscaras choquen entre sí, amortiguan los golpes y mantienen cada huevo en su lugar durante el transporte y el almacenamiento.

El diseño tiene más de un siglo de historia y su origen está en Canadá, en 1911, a raíz de una discusión por huevos rotos.

El diseño busca evitar roturas durante el transporte y el almacenamiento. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué las cajas de huevos tienen huecos individuales

Según un estudio de 2018 publicado en el Journal of Food Science and Technology, la función principal del envase es proteger el huevo y evitar que la cáscara se rompa. Cada hueco aloja un solo huevo y lo aísla de los demás, lo que ayuda a absorber golpes y a reducir las roturas.

El diseño también influye cuando las cajas se apilan. Durante el almacenamiento y el transporte los huevos van en pilas, por lo que la resistencia de las bandejas a la presión es una de sus propiedades clave. Estos huecos no son orificios de ventilación, sino que tienen el objetivo de separar, estabilizar y proteger.

Cómo nació la caja de huevos moderna

En 1911, el editor Joseph Coyle, del periódico Interior News, en la Columbia Británica, escuchó la queja de un hotelero porque los huevos que le enviaba una granja llegaban rotos, algo habitual cuando se transportaban en cestas. Coyle ideó una caja con espacios individuales para cada huevo, y su patente se concedió el 15 de enero de 1918.

Según el Smithsonian, antes se usaban cestas y cajas de madera, y a principios del siglo XX varios inventores mejoraron el diseño. Francis Sherman, por ejemplo, patentó en 1926 un modelo que facilitaba el llenado automático y se parecía mucho a la caja actual.

Qué material protege mejor los huevos: cartón o poliestireno

Hoy las cajas se fabrican de poliestireno o de pulpa moldeada de papel y cartón, con capacidad para 12 a 18 huevos. En el estudio de 2018, la caja de cartón necesitó un 83,6% más de fuerza para deformarse que la de poliestireno sólido y un 289,5% más que la de poliestireno expandido.

No obstante, tiene un punto débil, la humedad: con alrededor de un 30% de humedad, la fuerza necesaria para deformarla se reduce entre 3,6 y 4,6 veces.

Más de un siglo después de la patente de Coyle, los materiales cambiaron, pero la idea sigue siendo la misma: un hueco para cada huevo. Esa solución simple explica por qué las cajas llegan a las cocinas con los huevos intactos.