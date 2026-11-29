Con la cuenta regresiva puesta en marcha para Avengers: Doomsday, la película más esperada de 2026 y el crossover multiversal más ambicioso de Marvel Studios, muchos fanáticos se preguntan qué ver antes del estreno. Repasar el camino que lleva hasta ahí ayuda a llegar con todo el contexto a las salas de cine.

Para ayudar a los fans, Disney+ publicó la colección “Cuenta atrás para Vengadores: Doomsday”, con un orden recomendado de 14 películas y las dos temporadas de una serie.

El tiempo apremia especialmente en España, donde la película llega a los cines el 17 de diciembre, un día antes que en el resto del mundo.

Las películas de Marvel para ver antes de Doomsday

Para llegar al estreno con todo el contexto, Disney+ recomienda seguir este recorrido, desde los primeros X-Men hasta los estrenos más recientes:

X-Men (2000) y X2: X-Men United (2003), que presentan a los mutantes

Captain America: The First Avenger (2011).

The Avengers (2012)

Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019)

Loki (2021-2023), temporadas 1 y 2 , clave para entender el multiverso

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021) , con el cruce de universos

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Deadpool & Wolverine (2024)

Captain America: Brave New World (2025)

Thunderbolts* (2025)

The Fantastic Four: First Steps (2025)

Disney+ reúne en una colección las películas y series que conviene ver antes del estreno de Doomsday. Fuente: Marvel

Dónde ver las películas en España

Casi todo el listado está en Disney+. Spider-Man: No Way Home también se encuentra en Movistar Plus+ y HBO Max, y se puede alquilar o comprar en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Video.

Todo lo que se sabe de Avengers: Doomsday

La película, producida por Marvel Studios, está dirigida por los hermanos Russo, los mismos de Infinity War y Endgame. Llegará a los cines de España el 17 de diciembre, un día antes de su estreno mundial, previsto para el 18.

Entre los nombres del elenco, el más comentado es el de Robert Downey Jr como Victor von Doom, el villano de Los 4 Fantásticos. Lo acompañan Anthony Mackie, como Capitán América, David Harbour, como Guardián Rojo, y Winston Duke, como M’Baku.

El crossover tendrá además continuación, con Avengers: Secret Wars, prevista para finales de 2027.