El voluntariado propone alojamiento, comida y clases de idioma a cambio de 25 horas semanales de trabajo.

En el último tiempo, las experiencias de voluntariado se convirtieron en una alternativa para viajar conociendo culturas nuevas y reduciendo al mínimo el gasto de alojamiento y comida. En plataformas especializadas en turismo colaborativo pueden encontrarse propuestas de este tipo en distintos países.

Una de ellas fue publicada por Ambrogio, propietario de una granja dedicada al cultivo de cereales en Sicilia, Italia, a través de Worldpackers. Según la convocatoria, busca voluntarios dispuestos a colaborar 25 horas semanales a cambio de alojamiento, comida y clases de idiomas , entre otros beneficios.

La propuesta está dirigida a personas con interés en la naturaleza y la sostenibilidad, que puedan sumarse de forma individual durante un período de al menos dos semanas.

Los voluntarios reciben alojamiento, comida y clases de idioma durante toda la estadía. Magnific

Las tareas que deben realizar los voluntarios

Según el anuncio, el anfitrión busca ayuda principalmente para el cultivo de tierras, respetando criterios de biodiversidad, así como para tareas de mantenimiento y renovación del espacio.

Entre las actividades solicitadas se incluyen trabajos de jardinería, pintura y decoración, además de distintas labores de reparación y construcción. También se valoran conocimientos artísticos, como pintura profesional, escultura o dibujo, que puedan aplicarse a la mejora estética del lugar.

A cambio de este trabajo, los voluntarios cuentan con dos días libres por semana para descansar o recorrer la zona.

Los beneficios que incluye la estadía

El anfitrión ofrece alojamiento en una habitación compartida con otros viajeros, aunque también existe la posibilidad de alojarse en carpa dentro del predio. La propuesta incluye desayuno, almuerzo y cena de forma gratuita durante toda la estadía, además del uso libre de servicio de lavandería del lugar.

La propuesta se desarrolla en una granja dedicada al cultivo de cereales en Sicilia. Freepik

A esto se suma el traslado desde el punto de llegada hasta la granja, a cargo del propio anfitrión, y clases de idioma gratuitas dictadas en el mismo espacio. Estos beneficios buscan reducir al máximo los gastos del voluntario durante su permanencia en la isla.

Requisitos para postularse a esta experiencia

Entre las condiciones solicitadas se encuentran:

Nivel intermedio de italiano y conocimientos básicos de español .

Postulación individual , ya que no se admite la participación de parejas o grupos de personas.

Estadía mínima de 15 días, con la posibilidad de extenderse hasta 12 semanas, según la disponibilidad del voluntario y del propio anfitrión.

Los gastos que quedan fuera de la propuesta

Aunque la experiencia cubre alojamiento, comida y traslados internos dentro de la granja, existen gastos que corren por cuenta del voluntario. Entre ellos se encuentran los vuelos hacia Italia, el seguro de viaje, el transporte interno fuera del predio y los trámites de visa correspondientes, en caso de ser necesarios según la nacionalidad de cada postulante.

La disponibilidad para sumarse a este proyecto se extiende desde octubre hasta marzo de 2027.