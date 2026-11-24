El Gobierno aprueba nuevos límites de alumnos por educadora en las escuelas infantiles. Imagen ilustrativa.

El Gobierno de España ha aprobado reducir a la mitad el número de alumnos por educadora en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. La nueva normativa establece un máximo de alumno por profesional en las aulas. En ese sentido, la medida busca disminuir las ratios actuales y mejorar la atención durante los primeros años de escolarización.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que modifica la normativa de 2010 e introduce nuevos límites de alumnos por docente en diferentes etapas educativas. La reducción se aplicará de forma progresiva y deberá estar completamente implantada en las escuelas infantiles para 2030. Además, el texto contempla cambios en el segundo ciclo de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional Básica, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Las nuevas ratios de las escuelas infantiles: cuatro bebés por educadora y ocho niños como máximo

La principal modificación afecta al primer ciclo de Educación Infantil, que comprende las edades de 0 a 3 años. A partir de la nueva regulación, las aulas deberán respetar los siguientes límites máximos de alumnos por educadora:

Menores de un año: un máximo de cuatro bebés por profesional.

De uno a dos años: seis niños por educadora.

De dos a tres años: ocho niños por educadora.

Según la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI), la reducción supone “la mayor bajada de las historia”. Hasta ahora, las profesionales podían atender entre ocho y diez bebés menores de un año, entre 10 y 14 niños de uno a dos años y entre 16 y 20 de dos a tres años.

La medida responde a una de las principales reivindicaciones del colectivo de educadoras infantiles, que también reclama mejoras salariales, más recursos para atender a los menores con necesidades educativas especiales y la implantación de la pareja educativa en las aulas. En Madrid, las profesionales mantienen una huelga indefinida desde hace ocho meses para reclamar mejoras en sus condiciones laborales.

Cuándo entrarán en vigor los nuevos límites de alumnos por docente

La aplicación de las nuevas ratios será progresiva. En el primer ciclo de Educación Infantil, los cambios comenzarán durante el curso 2027-2028 y se extenderán a los siguientes niveles hasta alcanzar su plena implantación en el curso 2029-2030.

El decreto también modifica los límites de alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil, que comprende las edades de 3 a 6 años. En estas aulas, el máximo pasará de 25 a 20 estudiantes por docente.

Por otra parte, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como doble plaza a efectos del cálculo de las ratios a partir del próximo curso escolar. “ Avanzamos así hacia una educación más personalizada, inclusiva y de mayor calidad, con mejores condiciones para el profesorado ”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Elma Saiz defiende que la medida permitirá avanzar hacia una educación más personalizada e inclusiva. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

El Gobierno también reduce las ratios en Bachillerato y FP Básica

El nuevo decreto incorpora modificaciones en otras etapas educativas. En Bachillerato, el máximo de alumnos por unidad escolar pasará de 35 a 30, mientras que en la Formación Profesional Básica se reducirá hasta los 15 estudiantes por profesor.

En cambio, las ratios de los ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional se mantendrán en 25 alumnos. La aplicación de estos cambios también será progresiva. En Bachillerato, el nuevo límite de 30 estudiantes comenzará a aplicarse en primero durante el curso 2029-2030 y llegará a segundo en 2030-2031.

En la FP Básica, el máximo de 15 alumnos se implantará en primero durante el curso 2029-2030 y en segundo durante el siguiente año académico.

El decreto, que entrará en vigor en enero de 2027, no necesita ser convalidado por el Congreso. Además de las ratios, establece requisitos mínimos sobre las instalaciones de los centros educativos, como las superficies de las aulas, las zonas de descanso, los comedores y los espacios de higiene.

También incorpora medidas relacionadas con los riesgos climáticos. Los centros deberán disponer de procedimientos específicos para actuar ante fenómenos de temperaturas extremas y otras situaciones que puedan afectar a la seguridad de los alumnos.