Navantia, Airbus e Indra aparecen entre las principales compañías vinculadas a los programas de modernización militar. Imagen ilustrativa.

El candidato a la presidencia de Gobierno por el Partido Popular está denunciado los millonarios compromisos en Defensa que el actual Ejecutivo dejará a la próxima legislatura. Alberto Núñez Feijóo tiene la vista puesta en el incremento de las partidas que tiene como punto de inicio el pasado mes de julio, cuando la Administración Sánchez elevó el techo de gasto para 16 nuevos programas especiales de modernización (PEM), decisión que se entiende en el marco del acuerdo alcanzado entre España y la OTAN de elevar el gasto en Defensa un 2,1% del PIB nacional, si bien el documento firmado habla de un 5%.

La otra fecha clave, que tampoco se le escapa al líder popular, es el 6 de octubre, 24 horas después del anuncio de la convocatoria a elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Ese día, el Gobierno dio luz verde a distintos programas militares que en conjunto suman 26.190,2 millones de euros.

Si bien la mayor parte de estas inversiones aún no se tradujeron en contratos formalizados, lo cierto es que la Armada y el Ejército del Aire concentran el grueso de las inversiones.

Veamos. Según un informe de la consultora Indie, la Armada concentra 7667,8 millones de euros, el 29,3% del total, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio suma 6098 millones, lo que explica el 23,3% de la cifra presupuestada. Así, entre ambas fuerzas reúnen el 52,6% de los fondos, esto es 13.765,8 millones.

Los programas espaciales pasan a ser el principal capítulo de inversión, con aproximadamente 9469,4 millones de euros (36,2%) destinados a capacidades que prestarán servicio al conjunto de las Fuerzas Armadas. Este bloque incluye los 6400 millones de euros autorizados para sistemas de geoposicionamiento Galileo y otros sistemas, así como el satélite SPAINSAT NG-III, de Hisdesat, que contrató a Airbus y Thales Alenia Space para su construcción. Por su parte, el Ejército de Tierra concentra inversiones por valor de 2783,9 millones de euros, equivalentes al 10,6% del total.

Entre los programas de mayor cuantía destacan los 2373,6 millones de euros destinados al desarrollo y modernización de los submarinos S-80 de Navantia y los 1786 millones correspondientes al programa europeo de corbetas European Patrol Corvette, que contempla seis unidades.

También sobresalen los 792 millones de euros para la integración y adquisición de misiles de lanzamiento submarino para los S-80, así como las inversiones en la modernización de los helicópteros MH-60R. A lo que hay que añadir la modernización de los cazaminas de la clase Segura con un presupuesto de 527,3 millones y los 591 millones destinados a un buque de inteligencia.

La lista continúa con actualización de dos buques de asalto anfibio de la clase Galicia con 594,9 millones de euros y la construcción de un buque hidrográfico oceánico por otros 345 millones.

La Armada y el Ejército del Aire concentran más de la mitad de las inversiones previstas en Defensa. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Eurofighter centra la inversión aérea

En el ámbito aéreo, una de las principales inversiones corresponde a la modernización y el desarrollo de la flota de cazas Eurofighter, con 1438 millones de euros. El programa, adjudicado a Airbus, permitirá prolongar su vida operativa. Asimismo, el Gobierno también autorizó la adquisición de misiles IRIS-T y AIM-120-C8, así como inversiones destinadas a la modernización de los misiles TAURUS MLR/MLU-II y a la capacitación de la industria española en el programa TAURUS NEO.

Otros acuerdos contemplan la adquisición y modernización de helicópteros H135 y H160, fabricados por Airbus Helicopters España, y el apoyo logístico al dron Predator B, como la aprobación de 3396,6 millones de euros para sistemas de defensa aérea y antimisil de alta movilidad y altas prestaciones.

EM&E, Indra, Santa Bárbara y Airbus concentran los programas del ejército de tierra

Los principales programas aprobados incluyen la adquisición de sistemas contra drones, con una inversión de 1450 millones de euros, previsiblemente destinada a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

También figuran dos actuaciones relacionadas con el mantenimiento y la entrada en servicio del vehículo de combate sobre ruedas VCR 8×8 Dragón, que podrían canalizarse a través de TESS Defence, integrada por Indra, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y EM&E.

A ello se añaden 996 millones de euros para la modernización de helicópteros NH90, un programa vinculado a Airbus, y 269,2 millones para la adquisición de munición de artillería de 155 milímetros de alcance extendido.

Indra y Escribano Mechanical & Engineering podrían participar en el desarrollo de sistemas contra drones. EFE

Navantia, Airbus e Indra se llevan la tajada más grande del pastel

Indie destaca que si bien las referencias oficiales no identifican en la mayoría de los casos a las futuras adjudicatarias, el volumen y las características de los programas apuntan a un papel destacado de Navantia, Airbus e Indra.

Aunque, sostiene el informe, las inversiones también abren oportunidades para otras compañías españolas, como GMV, Hisdesat, Sener, Oesía y SMS, así como para empresas y grupos internacionales como la danesa Kronsberg, la alianza industrial TAURUS, vinculada a MBDA y Saab, y la estadounidense General Dynamics.

Por último, entre los programas de cooperación internacional figura la corbeta europea, coordinada por Italia a través de la OCCAR y en la que participan Navantia, Naval Group y Fincantieri.