Las familias monoparentales tendrán derecho a un permiso de 34 semanas, equivalentes a 238 días.

El Gobierno de España aprobó este martes 24 de noviembre una nueva ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, que pasará de 19 a 20 semanas para cada progenitor. La medida permitirá que tanto las madres como los padres trabajadores dispongan de 140 días de permiso con una prestación equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

La reforma forma parte de los compromisos recogidos en el acuerdo del Gobierno de coalición y supone una nueva extensión de los derechos laborales en materia de conciliación familiar. En verano de 2025, el Ejecutivo ya había ampliado este permiso de 16 a 19 semanas.

Según informó EFE, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que las semanas serán intransferibles y que ambos progenitores tendrán derecho al mismo periodo de descanso. En 2018, las madres disponían de 16 semanas de permiso, mientras que los padres contaban con apenas cinco.

Cómo se repartirán los 140 días de permiso por nacimiento y cuidado de los hijos

Con la nueva ampliación, cada progenitor dispondrá de 20 semanas de permiso, de las cuales una parte podrá reservarse para años posteriores al nacimiento del menor. El objetivo es facilitar la conciliación entre las responsabilidades familiares y profesionales durante los primeros años de vida de los hijos.

El Gobierno de España aprobó este martes 24 de noviembre una nueva ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, que pasará de 19 a 20 semanas para cada progenitor. shutterstock

De acuerdo con la reforma aprobada por el Gobierno, el permiso se distribuirá de la siguiente manera:

Seis semanas obligatorias: inmediatamente después del nacimiento del bebé.

Once semanas adicionales: durante el primer año de vida del menor.

Tres semanas restantes: hasta que el hijo o la hija cumpla ocho años.

Por su parte, las familias monoparentales tendrán derecho a un permiso de 34 semanas, equivalentes a 238 días. En ambos casos, los periodos serán individuales e intransferibles y estarán cubiertos económicamente al 100% de la base reguladora.

Qué requisitos deberán cumplir las madres y los padres para cobrar el 100% durante el permiso

Según establece la Seguridad Social, la prestación por nacimiento y cuidado del menor está destinada tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos que interrumpan temporalmente su actividad profesional para atender a sus hijos.

Las familias monoparentales tendrán derecho a un permiso de 34 semanas, equivalentes a 238 días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para acceder a la prestación contributiva, los beneficiarios deberán estar afiliados y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social, además de acreditar un periodo mínimo de cotización que varía en función de su edad.

Durante el permiso, los trabajadores que cumplan estos requisitos recibirán una prestación económica equivalente al 100% de su base reguladora, calculada a partir de sus bases de cotización. De esta forma, podrán ausentarse temporalmente de sus puestos de trabajo con cobertura económica durante el periodo reconocido.