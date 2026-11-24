La Policía Nacional establece qué documentación deben presentar los españoles para renovar el pasaporte.

Tener el pasaporte caducado puede convertirse en un inconveniente a la hora de organizar un viaje al extranjero. Aunque no todos los destinos exigen este documento a los españoles, quienes necesiten utilizarlo deberán comprobar su fecha de vencimiento y renovarlo si ha perdido su vigencia.

La Policía Nacional dispone de un procedimiento para solicitar la expedición de un nuevo pasaporte en las Unidades de Documentación distribuidas por toda España. Para realizar el trámite, es necesario acudir presencialmente, solicitar cita previa y presentar una serie de documentos.

Además, no es necesario esperar a que el pasaporte caduque para solicitar su renovación, algo especialmente importante para quienes tengan previsto viajar durante los próximos meses.

Qué sucede si tienes el pasaporte caducado en España

El pasaporte ordinario español está regulado por el Real Decreto 896/2003, que establece las condiciones para su expedición y los plazos de validez del documento.

Una vez superada la fecha de caducidad, el pasaporte pierde su vigencia y, como regla general, no puede utilizarse para viajar a destinos que exijan este documento en vigor.

Sin embargo, los españoles no tienen la obligación de renovar inmediatamente el pasaporte cuando caduca ni deben pagar una multa por tenerlo vencido. Pueden solicitar uno nuevo cuando lo necesiten.

En aquellos países que admiten la entrada de españoles con el DNI en vigor, disponer de un pasaporte caducado no impide necesariamente realizar el viaje.

Qué documentación exige la Policía Nacional para renovar el pasaporte

Según el Ministerio del Interior, las personas mayores de edad que necesiten renovar su pasaporte deberán acudir presencialmente a una Unidad de Documentación de la Policía Nacional.

Para realizar el trámite, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Presentar el DNI en vigor y en buen estado.

Aportar una fotografía reciente en color de 32 por 26 milímetros, con fondo blanco y uniforme.

Abonar la tasa correspondiente a la expedición del documento.

Presentar el pasaporte anterior para su anulación si todavía está en vigor.

Existe una excepción respecto a la fotografía. Quienes hayan obtenido o renovado su Documento Nacional de Identidad ese mismo día no tendrán que presentar una nueva imagen.

En el caso de los menores de edad, también será necesario contar con el consentimiento expreso de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, además de acreditar su identidad y la relación con el menor.

Cómo solicitar cita previa para renovar el pasaporte en España

La Policía Nacional dispone de dos vías para solicitar cita previa para la renovación del pasaporte:

Por Internet, a través de la página oficial www.citapreviadnie.es.

Por teléfono, a través del número 060.

Quienes opten por realizar la solicitud por Internet deberán identificarse, seleccionar el trámite correspondiente al pasaporte, escoger la oficina de expedición y reservar una fecha y horario entre los disponibles.

Renovar el pasaporte cuesta 30 euros, aunque los miembros de familias numerosas están exentos del pago. Fuente: EFE EFE

Aunque la reserva puede gestionarse de forma telemática, la expedición del pasaporte requiere la presencia física del titular, por lo que el procedimiento no puede completarse íntegramente por Internet.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte y quiénes pueden hacerlo gratis

La tasa oficial para la expedición o renovación del pasaporte ordinario español es de 30 euros, independientemente de si se solicita por primera vez o por la caducidad del documento anterior.

El Ministerio del Interior contempla tres modalidades de pago: en efectivo, mediante tarjeta bancaria en la oficina de expedición o por vía telemática, siempre que se cumplan los requisitos de identificación electrónica.

Sin embargo, existe una excepción. Las personas que acrediten su condición de miembros de una familia numerosa podrán realizar el trámite de forma gratuita.

Cuántos años de validez tiene el pasaporte español según la edad del titular

La duración del pasaporte español depende de la edad que tenga su titular en el momento de la expedición. Con carácter general, el Ministerio del Interior establece los siguientes periodos de vigencia:

Edad del titular Validez del pasaporte Menores de 5 años 2 años Desde los 5 hasta los 29 años 5 años A partir de los 30 años 10 años

En el caso de los menores de 14 años residentes en España que todavía no dispongan de DNI, el pasaporte tendrá una validez máxima hasta que alcancen esa edad, sin superar en ningún caso los cinco años.

Antes de organizar un viaje internacional, también conviene consultar las condiciones de entrada del país de destino, puesto que algunos Estados exigen que el pasaporte conserve varios meses de vigencia más allá de la fecha prevista del viaje.