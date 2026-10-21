El Gobierno moviliza 10 millones en ayudas para Ceuta y modifica las prestaciones de la Seguridad Social.

El Gobierno de España ha anunciado nuevas medidas económicas y sociales este miércoles 21 de octubre, con ayudas destinadas a impulsar el comercio en Ceuta y cambios en las prestaciones de la Seguridad Social para trabajadores y familias.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha firmado un convenio con la Cámara de Comercio de Ceuta para movilizar 10 millones de euros en ayudas directas al comercio, descuentos para consumidores y subvenciones para modernizar pequeñas y medianas empresas.

A su vez, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una reforma que confirma la mejora distintas prestaciones sociales, entre ellas las relacionadas con las bajas laborales, el cuidado de menores con enfermedades graves, la viudedad y las víctimas de violencia de género o terrorismo.

Aunque se trata de iniciativas independientes, ambas forman parte de las actuaciones económicas y sociales del Ejecutivo y contemplan beneficios para distintos colectivos.

La "Marcha por la Dignidad" en apoyo de la defensa de Ceuta y para exigir la convocatoria de elecciones generales en España. EFE - Rodrigo Jiménez

Nuevas ayudas de hasta 10.000 euros y descuentos del 25%: quiénes podrán acceder

El Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio de Ceuta han firmado un convenio para impulsar el consumo local, modernizar establecimientos y facilitar la continuidad de los negocios afectados por la crisis migratoria.

Una de las principales medidas es el programa BuyBono, que permitirá obtener descuentos del 25% en compras de hasta 300 euros por persona en los comercios adheridos. De esta manera, el consumidor pagará el 75% del importe y el resto contará con financiación pública.

La primera campaña está prevista para Black Friday, seguida de otras dos durante Navidad y primavera. También habrá descuentos aplicados directamente en caja y campañas para atraer compradores de Andalucía y el Campo de Gibraltar.

Las empresas podrán acceder mediante convocatoria pública a subvenciones con una cuantía media de 6000 euros por proyecto para renovar equipamiento informático, modernizar escaparates e incorporar sistemas de seguridad o iluminación eficiente.

Además, se habilitarán ayudas de hasta 10.000 euros para el relevo generacional, destinadas a cubrir costes de traspaso y evitar el cierre de negocios viables por jubilación.

El convenio también contempla 520.000 euros para digitalización y apertura de mercados, y 1,13 millones para promoción exterior y captación de inversiones.

La Seguridad Social modifica las bajas laborales, las pensiones y las ayudas familiares

Mientras avanzan las medidas económicas para Ceuta, el Gobierno también ha puesto en marcha una reforma de las prestaciones sociales mediante el Real Decreto-ley 31/2026, publicado este miércoles en el BOE.

La norma introduce mejoras destinadas a ampliar la protección de trabajadores y familias ante determinadas situaciones de enfermedad, cuidados y vulnerabilidad económica.

Entre los principales cambios destacan:

Bajas laborales: nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal vinculadas a determinadas patologías asociadas a la menopausia y a lesiones derivadas de violencia de género.

Cuidado de menores: ampliación de la protección para familias con hijos afectados por cáncer u otras enfermedades graves, incluso en determinados supuestos sin hospitalización.

Pensiones de viudedad: cambios para facilitar el acceso a la prestación en determinadas situaciones de parejas de hecho con hijos comunes.

Víctimas del terrorismo: modificación del cálculo de las cuantías mínimas de las pensiones extraordinarias.

Ayudas familiares: cambios en los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, con un máximo de 300 euros mensuales por beneficiario.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas ayudas y prestaciones?

La reforma también modifica las reglas aplicables a determinadas prestaciones y cotizaciones de los trabajadores autónomos. La Moncloa

Las modificaciones de la Seguridad Social tienen un calendario escalonado. Aunque la entrada en vigor general del decreto se produce el 21 de octubre, algunas disposiciones comenzarán a aplicarse durante los próximos meses.

21 de octubre de 2026 Entrada en vigor general de la reforma de prestaciones sociales 23 de octubre de 2026 Mejoras para trabajadores que reducen su jornada para cuidar a menores con enfermedades graves 1 de noviembre de 2026 Cambios en pensiones extraordinarias por terrorismo y anticipos alimenticios 1 de diciembre de 2026 Nuevas disposiciones sobre incapacidad temporal 1 de enero de 2027 Cambios en las reglas de cotización de autónomos previstas en el artículo 309 de la Ley General de la Seguridad Social

Por su parte, las campañas de descuentos para consumidores en Ceuta comenzarán, según la planificación anunciada, con Black Friday y continuarán durante Navidad y primavera.

Las subvenciones para modernización empresarial y relevo generacional estarán sujetas a sus correspondientes convocatorias públicas.

De esta manera, las medidas combinan incentivos económicos para reactivar el comercio ceutí con mejoras en la protección social de alcance nacional, aunque sus requisitos, beneficiarios y fechas de aplicación son diferentes.