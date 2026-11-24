La estimación es del World Gold Council, que calcula que se han extraído 222.600 toneladas de oro a lo largo de la historia. Imagen ilustrativa.

Todo el oro que la humanidad extrajo desde la antigüedad hasta la actualidad podría reunirse en un único cubo de unos 22,6 metros de lado. La estimación es del World Gold Council, que calcula que se han extraído 222.600 toneladas de oro a lo largo de la historia.

Alrededor de dos tercios de ese oro se obtuvieron desde 1950, y casi todo sigue existiendo en alguna forma.

Cuánto oro se ha extraído

El World Gold Council sitúa la producción acumulada en 222.600 toneladas. Si todo ese metal se reuniera en un bloque de oro puro, formaría un cubo de unos 22,6 metros de altura, de ancho y de profundidad.

La cifra resulta llamativa porque el oro tiene una densidad muy elevada: una cantidad que en peso parece enorme ocupa un volumen reducido. Además, el metal puede fundirse y reutilizarse, de modo que casi todo el oro extraído está presente en joyas, lingotes, monedas o reservas.

La cifra resulta llamativa porque el oro tiene una densidad muy elevada: una cantidad que en peso parece enorme ocupa un volumen reducido. Gobierno de México

Dónde está todo ese oro

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el organismo estima un stock de 224.200 toneladas sobre la superficie terrestre, valorado en unos 30 billones de dólares. La mayor parte corresponde a la joyería, con unas 98.700 toneladas, el 44 % del total.

Los bancos centrales acumulan unas 39.300 toneladas, el 18 % del stock, y Estados Unidos es el país con más reservas de oro, según el World Gold Council. Las barras y monedas suman unas 48.100 toneladas y los fondos cotizados, unas 4300.

Cuánto queda bajo tierra

El cubo se refiere solo al oro que ya salió de las minas. El World Gold Council calcula unas 61.000 toneladas de reservas y unas 114.400 toneladas de recursos todavía bajo tierra.

Las reservas son la parte de los depósitos que puede extraerse con el conocimiento y las condiciones actuales, y los recursos son una categoría más amplia. La producción minera continúa y el organismo actualiza sus cifras cada trimestre.