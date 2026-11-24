El cuerpo no es ajeno a lo que sentimos: responde físicamente a las emociones, y el cerebro recibe información continua sobre esos cambios internos.

La sensación agradable que aparece en la boca del estómago cuando estás tranquilo y contento es la forma en que el cerebro percibe los cambios del cuerpo al pasar de un estado de alerta a uno de calma. Ese mecanismo se llama interocepción, la percepción del estado interno del organismo.

La zona que se conoce como boca del estómago corresponde al epigastrio, en la parte superior y central del abdomen. Allí muchas personas notan una especie de calor, expansión o calma difícil de describir.

Del estado de alerta a la calma

El sistema nervioso autónomo regula funciones que no controlamos de forma voluntaria. Cuando una situación de tensión desaparece, el organismo pasa a un estado de mayor reposo, y la actividad parasimpática se asocia con ese estado.

El cuerpo no es ajeno a lo que sentimos: responde físicamente a las emociones, y el cerebro recibe información continua sobre esos cambios internos.

No existe un único órgano del bienestar: la sensación es corporal, pero su experiencia final se construye en el cerebro.

El estómago y el cerebro están conectados

El aparato digestivo tiene su propio sistema nervioso, el sistema nervioso entérico, y se comunica de forma constante con el sistema nervioso central. Esa conexión se conoce como eje cerebro-intestino.

Una de sus principales vías es el nervio vago, que lleva información desde las vísceras hacia el cerebro y también transmite señales en sentido contrario. Sus fibras detectan estiramiento, tensión y sustancias químicas, y envían esa información a un centro del tronco encefálico que integra las señales de las vísceras.

Por qué se siente en la boca del estómago

El cerebro integra señales procedentes de distintos órganos y las convierte en una experiencia consciente. Por eso no existe un único órgano del bienestar: la sensación es corporal, pero su experiencia final se construye en el cerebro.

Si la molestia se transforma en dolor, ardor, náuseas o vómitos, o aparece sin relación con el estado de ánimo, conviene consultar a un médico.