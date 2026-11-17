El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto-ley que actualiza la financiación para las comunidades autónomas en 2027.

El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto-ley que actualiza la financiación para las comunidades autónomas en 2027 a través de las entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos y la liquidación de las cantidades de 2025, por un importe total de 185.593 millones.

Esta cantidad es un 9,1 % superior a la de 2026 y supone un nuevo máximo histórico de financiación para las autonomías, según ha destacado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Hacienda, Arcadi España, que ya informó de este incremento de la financiación autonómica el pasado 29 de julio.

Según ha recogido EFE, el ministro de Hacienda ha señalado que esta cifra “récord” se debe a los mayores ingresos del Estado como consecuencia del crecimiento económico y el dinamismo del mercado laboral. A su vez, ha valorado el que este mismo martes la Comisión Europea incrementara en dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española tanto para este año como para 2027, “muy por encima del resto de países comunitarios”.

La financiación autónomica para 2027 es un 9,1 % superior a la de 2026. Fuente: EFE

La financiación autonómica y su impacto en los servicios públicos

El ministro ha puesto de relieve la tendencia decreciente en el ámbito de la deuda pública y el hecho de que se produzca a la vez una creación “intensa” de empleo y una reducción del paro, así como un superávit exterior con reducción de deuda.

Asimismo, ha subrayado que detrás de estas cifras de financiación “se encuentra la prestación de dependencia, el sueldo de un profesor, de una profesora o el coste de la operación que esté programada en la sanidad pública”.

En el caso de las entidades locales, que incluye también liquidación y entregas a cuenta, la financiación para 2027 asciende a 33.773 millones de euros, un 11,5% más que este ejercicio.

El Gobierno aprueba subvenciones directas para Canarias y El Hierro

El ministro de Hacienda también ha informado que el real decreto-ley aprobado este martes contempla una subvención directa de 3 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias y de 2 millones para el Cabildo insular de la isla de El Hierro. El objetivo es que puedan hacer frente a las necesidades económicas y financieras por la llegada de inmigrantes estas últimas semanas.

Se contempla una subvención directa de 3 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias y de 2 millones para el Cabildo insular de la isla de El Hierro. Fuente: EFE

Según informó EFE, los cinco millones de euros adicionales están destinados a mitigar el impacto sanitario, social y económico del repunte migratorio en El Hierro. De esa cantidad, tres millones se dirigirán al Gobierno de Canarias para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud, mientras que los otros dos millones permitirán al Cabildo insular afrontar las necesidades sociales y económicas derivadas de las llegadas de migrantes.

La decisión se produce después de un incremento significativo de las llegadas al archipiélago durante noviembre. Según un balance recogido por EFE, más de 11.000 personas habían llegado a Canarias durante la primera mitad del mes, lo que aumentó la presión sobre los servicios de acogida y atención sanitaria.