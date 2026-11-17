El S-82 se unirá a la Flotilla de Submarinos de la Armada, junto al S-81, el Isaac Peral, que fue entregado por Navantia en noviembre de 2023.

La Armada española incorporará un nuevo submarino a su flota el próximo 10 de diciembre. Se trata del S-82 “Narciso Monturiol”, la segunda unidad del programa S-80, que será entregada oficialmente en una ceremonia en el Arsenal de Cartagena (Murcia), según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa.

Con su llegada, el S-82 Narciso Monturiol se sumará a la Flotilla de Submarinos de la Armada junto al S-81 “Isaac Peral2, entregado por Navantia en noviembre de 2023. El nuevo submarino cuenta con sistemas de armas capaces de lanzar misiles contra buques y objetivos terrestres, además de incorporar avances en autonomía, discreción, automatización y seguridad.

El S-82 Narciso Monturiol se incorporará a la Armada el 10 de diciembre

La entrega oficial del “Narciso Monturiol” tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en el Arsenal de Cartagena. El submarino inició sus pruebas de mar a finales de junio y, durante julio, realizó su primera inmersión estática en aguas próximas a la Base Naval de La Algameca, también en Cartagena.

La maniobra consistió en introducir agua de forma controlada en los tanques de lastre hasta conseguir la inmersión completa de la embarcación. La prueba se llevó a cabo sin utilizar su sistema de propulsión ni sus motores.

A partir de su entrega, el S-82 pasará a formar parte de la Flotilla de Submarinos, donde operará junto al S-81 “Isaac Peral”. Ambos protagonizaron a finales de agosto un acontecimiento destacado para el programa de defensa español: navegaron simultáneamente frente a las costas de Cartagena por primera vez.

Su sistema de armas puede disparar misiles tanto para destruir buques como para ataques a tierra. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Qué armas puede utilizar el nuevo submarino español para atacar buques y objetivos terrestres

Uno de los aspectos más destacados del programa S-80 es su capacidad armamentística. Los submarinos de esta serie pueden disparar misiles tanto para destruir buques como para realizar ataques contra objetivos terrestres.

Esta tecnología amplía las posibilidades operativas de la Armada, ya que permite utilizar estas unidades en distintos escenarios y misiones militares.

Además, el S-82 incorpora características que lo diferencian de sus antecesores. Entre ellas destacan su autonomía, su discreción durante las operaciones, el elevado nivel de automatización de sus sistemas y sus prestaciones de seguridad.

Estas capacidades forman parte de las mejoras tecnológicas introducidas en el diseño y la fabricación de los submarinos de la serie S-80.

El 'Narciso Monturiol' inició sus pruebas de mar a finales de junio y en julio realizó su primera inmersión estática en aguas próximas a la Base Naval de La Algameca, en Cartagena. Fuente: Navantia Navantia

España entra en el grupo de países capaces de diseñar y fabricar submarinos

El programa S-80 contempla la construcción de cuatro submarinos de diseño y fabricación españoles. Su desarrollo ha permitido que España se incorpore al grupo reducido de países con capacidad propia para diseñar este tipo de embarcaciones militares.

Con este avance, España pasa a formar parte de un conjunto de aproximadamente diez países que cuentan con esta tecnología, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Corea, Francia, Reino Unido, Alemania y Suecia.

La incorporación del ‘Narciso Monturiol’ representa un nuevo paso en el desarrollo de este programa naval. Su entrega permitirá ampliar la flota española, que ya cuenta con el S-81 ‘Isaac Peral’, y avanzar en la incorporación progresiva de las cuatro unidades previstas.