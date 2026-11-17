El inquilino firmó el contrato de alquiler del piso de Palma en 2005 con la abuela de la actual propietaria.

En julio de 2005, un hombre firmó un contrato de un año para alquilar un piso en Palma. Seguía allí casi dos décadas después, cuando la nieta de la mujer que le había alquilado la vivienda la recibió en herencia y le comunicó que el contrato terminaría el 1 de julio de 2024.

El inquilino se opuso al desahucio con un argumento que iba más allá de su piso: sostenía que la nueva propietaria había heredado más de doce inmuebles.

El arrendatario alegó que ese patrimonio convertía a la mujer en gran tenedora y que, por tanto, la demanda debía cumplir los requisitos procesales previstos para esos propietarios. La Audiencia Provincial de Baleares revisó la escritura de la herencia y desestimó el recurso, según la sentencia a la que tuvo acceso elDiario.es.

Por qué la escritura de la herencia fue decisiva en el desahucio

El certificado del Registro de la Propiedad recogía solo parte de los bienes adjudicados a la heredera. Para comprobar cuántas viviendas había recibido, los magistrados también examinaron la escritura de partición y adjudicación de la herencia.

El documento acreditó diez viviendas y, con las pruebas aportadas al pleito, la Audiencia dio por no probada la condición de gran tenedora.

La cifra importa porque la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda establece como umbral general, por número de propiedades, la titularidad de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial.

La ley también contempla un criterio de superficie construida superior a 1500 metros cuadrados de uso residencial y permite fijar el umbral en cinco o más viviendas en zonas de mercado residencial tensionado si la comunidad autónoma lo justifica en la declaración.

La escritura de la herencia acreditó que la propietaria había recibido diez viviendas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El inquilino también sostuvo que tenía un alquiler de por vida

La propietaria heredó el piso en mayo de 2023. En marzo de 2024, la administradora de la finca comunicó al inquilino que el alquiler no se renovaría a partir del 1 de julio de ese año. Para entonces habían transcurrido casi 19 años desde la firma del contrato original.

El arrendatario sostuvo que había pactado con la abuela un alquiler vitalicio. La Audiencia rechazó ese argumento porque el inquilino no aportó pruebas del acuerdo.

Qué decidió la Audiencia de Baleares sobre el piso de Palma

La Audiencia confirmó la resolución de primera instancia, que declaró extinguido el contrato de alquiler y ordenó al inquilino desalojar la vivienda. Los magistrados también le impusieron las costas de la apelación. Según la información publicada sobre el fallo, contra la resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.