Pedro Sánchez ha presentado las propuestas económicas y sociales del PSOE para las elecciones del 29N.

El presidente del Gobierno español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha prometido crear nuevos impuestos para los fondos de inversión y grandes tenedores que mantengan viviendas vacías, las destinen a apartamentos turísticos o establezcan precios de alquiler “absolutamente inasequibles” si continúa en La Moncloa después de las elecciones del 29 de noviembre.

Durante un mitin celebrado en Alcorcón (Madrid), el socialista también ha adelantado otras medidas de su programa electoral, mientras que los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han cuestionado la gestión del actual Ejecutivo. El líder popular ha anticipado que encontrará “sorpresas” en la herencia del PSOE y Abascal ha advertido que el resultado de las urnas “se aceptará si no hay trampas”, informó la agencia de noticias EFE.

Sánchez promete nuevos impuestos a los grandes propietarios y más ayudas sociales

Impuestos para fondos de inversión y grandes propietarios

El candidato socialista ha prometido crear nuevos impuestos para los fondos de inversión y grandes propietarios que tengan viviendas vacías, las utilicen como apartamentos turísticos o establezcan precios de alquiler que ha calificado de “absolutamente inasequibles” para la ciudadanía.

Una nueva prestación de cuatro semanas y derechos para los amigos

Sánchez también ha anunciado una nueva prestación retribuida de cuatro semanas en la Seguridad Social para el cuidado de hijos menores de ocho años.

Además, ha planteado incorporar al Código Civil el concepto de “unión de amistad”, una figura que permitiría a los amigos tener derechos de cuidados en caso de enfermedad sin necesidad de mantener vínculos familiares o de pareja. Según ha explicado, esta modalidad ya existe en Cataluña y Navarra.

Medidas para los autónomos

En materia laboral, ha prometido nuevas medidas para los trabajadores autónomos relacionadas con sus ingresos y cotizaciones. También ha asegurado que continuará el apoyo a este colectivo en situaciones de cese de actividad y cuando necesiten prestaciones de cuidados.

Los objetivos económicos y sociales que fija para 2030

Tasa de paro: reducirla hasta el 8%.

Formación: conseguir que el 80% de la población tenga estudios superiores a la ESO.

Brecha salarial: disminuirla hasta el 5%.

Vivienda pública: lograr que represente el 6% de la oferta total, en línea con la media europea.

Reindustrialización: conseguir que el 20% del crecimiento proceda de este sector.

Sánchez busca una mayoría absoluta el 29N

En clave electoral, el presidente ha reclamado una participación del 75% y ha situado en 176 diputados su objetivo para alcanzar la mayoría absoluta. También ha pedido el voto de “hombres y mujeres, a la gente moderada, a la gente europeísta y constitucionalista” para frenar la “involución” que, a su juicio, representan los proyectos del PP y Vox.

Pedro Sánchez ha pedido una participación del 75% y aspira a conseguir 176 diputados para alcanzar la mayoría absoluta. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Abascal cuestiona los impuestos de Sánchez y exige aceptar el resultado electoral sin “trampas”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha cargado contra las propuestas económicas del candidato socialista durante un acto celebrado en el Auditorio de Cornellà de Llobregat (Barcelona). En su intervención, ha cuestionado el anuncio de nuevos impuestos a los ricos y ha acusado al Gobierno de perjudicar a las clases medias, las personas con menos recursos y las pequeñas y medianas empresas.

“ Que no nos diga que combate a los ricos. Ha combatido a las clases medias, a las personas más humildes y a las pymes. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez exactamente. En todo caso, está con los poderosos ”, ha afirmado.

Abascal ha insistido en la pérdida de poder adquisitivo y ha defendido que la prioridad debe ser que los ciudadanos puedan llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, mantener a sus familias y pagar la educación de sus hijos.

El dirigente de Vox también ha reclamado que se eliminen los obstáculos del Estado y del Gobierno a quienes trabajan y producen. En ese contexto, ha cuestionado la relación del presidente con las grandes empresas y le ha instado a reunirse con los representantes del Ibex.

Sin embargo, una de sus principales advertencias ha estado relacionada con el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Abascal ha asegurado que “se aceptará si no hay trampas”, en referencia al resultado de las urnas.

Santiago Abascal ha cuestionado las medidas fiscales anunciadas por Pedro Sánchez. Fuente: EFE EFE/ Nacho Izquierdo

Feijóo anticipa “sorpresas” en la herencia económica y presupuestaria del PSOE

Por su parte, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, encontrará distintas “sorpresas” en la herencia que dejará el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una entrevista publicada este domingo por el diario La Razón, ha mencionado posibles “gastos sin presupuesto” y “obligaciones militares que desconocemos”. También ha advertido sobre “obligaciones sin respaldo económico, graves problemas en las infraestructuras, fallos en el sistema eléctrico” y compromisos internacionales que, según sostiene, responden a intereses personales o políticos del actual presidente.

Feijóo ha asegurado que auditará el gasto durante sus primeros cien días de Gobierno y que explicará a los ciudadanos cuánto se destina a Defensa. En materia económica, ha situado entre sus prioridades la mejora de los servicios públicos básicos y ha reiterado su compromiso de construir un millón de viviendas.

Además, ha defendido la necesidad de derogar la ley de vivienda y avanzar en la regeneración institucional. Sobre sus posibles acuerdos con Vox, no ha adelantado si contempla un Gobierno compartido con Santiago Abascal, aunque ha afirmado que sus líneas rojas “están escritas y son conocidas”.

Entre sus primeras prioridades si llega a La Moncloa, ha mencionado “devolver la normalidad a Ceuta, afrontar el problemón de la vivienda con soluciones útiles, comprobar el estado de la infraestructuras y controlar la inmigración irregular”.