Mezclar vinagre con bicarbonato de sodio es uno de los trucos de limpieza más conocidos. Al contacto, la mezcla forma una espuma que parece indicar que actúa con más fuerza que cada producto por separado.
Pero esa reacción explica por qué no siempre tiene sentido usarlos juntos: el vinagre contiene ácido acético y el bicarbonato es una base.
Por qué hacen tanta espuma al mezclarlos
La efervescencia no significa que se haya creado un limpiador más potente. El bicarbonato reacciona con el ácido acético y libera dióxido de carbono, el gas responsable de las burbujas:
ácido acético + bicarbonato de sodio → acetato de sodio + agua + dióxido de carbono
Según la American Chemical Society, los productos son acetato de sodio, agua y dióxido de carbono.
Qué ocurre con el poder limpiador
Al reaccionar, el vinagre pierde buena parte de su acidez y el bicarbonato, su acción abrasiva. Como explica una ingeniera consultada por El Cronista, la mezcla no supera lo que logra cada producto por separado.
No es inútil: la efervescencia puede ayudar a desprender algunos residuos, pero para aprovechar cada producto conviene usarlos por separado.
En qué orden conviene usarlos
El vinagre aprovecha su acidez para ayudar a eliminar depósitos minerales y restos de algunas superficies. Su acidez puede dañar algunos materiales, así que conviene revisar las indicaciones del fabricante.
El bicarbonato actúa como abrasivo suave y ayuda a absorber olores. Puede aplicarse directo sobre una superficie que lo admita.
Lo más razonable es usarlos por separado, uno primero y el otro después de aclarar. Si hay grasa o malos olores, primero el bicarbonato: se frota, se retira y se aclara. Después, si quedan restos de cal, se aplica el vinagre. Aplicar el segundo sin aclarar el primero provoca la reacción que se quiere evitar.