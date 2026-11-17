Superar el límite de velocidad en España puede acabar con una multa de hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet.

Superar el límite de velocidad en España puede acabar con una multa de hasta 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet. Lo que se paga y los puntos que se retiran dependen de cuánto se supere el máximo permitido en la vía.

El cuadro de sanciones figura en el anexo IV del Real Decreto Legislativo 6/2015. La DGT refuerza el control con nuevos radares fijos y de tramo.

Cuánto cobra la DGT según el exceso de velocidad

No existe una única multa: la cantidad cambia según el límite de la vía. El cuadro rige para excesos captados por cinemómetro (radar). Son cinco niveles, desde 100 euros sin puntos hasta 600 euros y 6 puntos.

Estas son las velocidades que hacen perder puntos

En una vía limitada a 50 km/h, las sanciones son estas:

- Entre 51 y 70 km/h: 100 euros y 0 puntos.

- Entre 71 y 80 km/h: 300 euros y 2 puntos.

- Entre 81 y 90 km/h: 400 euros y 4 puntos.

- Entre 91 y 100 km/h: 500 euros y 6 puntos.

- A partir de 101 km/h: 600 euros y 6 puntos.

Los tramos cambian según el límite. En una vía de 120 km/h, el primer tramo llega hasta 150 km/h y circular a partir de 191 km/h supone la sanción máxima. En el primer nivel no se detraen puntos.

Cuándo es delito y cómo reducir la multa

El artículo 379 del Código Penal establece que conducir a más de 60 km/h sobre el límite en vía urbana, o más de 80 km/h en vía interurbana, puede ser un delito contra la seguridad vial.

Las multas pueden reducirse un 50% si se pagan dentro del plazo de pago voluntario, lo que implica renunciar a presentar alegaciones. Así, una sanción de 600 euros podría quedar en 300.