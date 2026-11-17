José Elías, presidente de Audax Renovables, compartió su análisis sobre las ventajas de las pymes frente a las grandes corporaciones.

José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, compartió una reflexión sobre cómo influye la estructura interna de una compañía en su capacidad para adaptarse a los cambios. A través de su cuenta de X (@jose_elias_nvr), destacó las ventajas que tienen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a las grandes corporaciones.

El exitoso empresario español considera que “cuanta más estructura le metes a una empresa, más lenta se vuelve”. En su publicación, sostuvo que la inteligencia artificial (IA) ofrece a los negocios más pequeños una oportunidad para competir con multinacionales, ya que pueden incorporar nuevas herramientas y tomar decisiones sin atravesar tantos procesos administrativos.

Por qué las pymes pueden incorporar inteligencia artificial más rápido que las multinacionales

El empresario destacó que la inteligencia artificial ha cambiado las posibilidades de las pequeñas empresas, que ahora pueden acceder a herramientas y soluciones que antes requerían mayores recursos y tiempos de implementación.

“ La IA les ha dado a las pymes una ventaja de la hostia. Ahora pueden hacer cosas que a una multinacional le llevan meses aprobar ”, afirmó en X.

Según explicó, los autónomos y las pymes tienen una ventaja organizativa frente a las grandes compañías: cuentan con menos niveles de decisión y no necesitan consultar cada movimiento con distintos departamentos.

“Un autónomo o una pyme siempre será más ágil que una multinacional. Cuanta más estructura le metes a una empresa, más lenta se vuelve. Eso es evidente”, escribió.

La IA les ha dado a las pymes una ventaja de la hostia. Ahora pueden hacer cosas que a una multinacional le llevan meses aprobar. Un autónomo o una pyme siempre será más ágil que una multinacional. Cuanta más estructura le metes a una empresa, más lenta se vuelve. Eso es evidente. Cuando tienes una estructura pequeña no tienes que pedir permiso a nadie ni pasar por 5 departamentos. Pero en una gran empresa la cosa se complica. Imagínate que quieres implementar un bot de inteligencia artificial. En una pyme lo puedes probar y ponerlo a funcionar enseguida. En una multinacional tienes que pasar por: • El departamento de ciberseguridad. • El de informática. • El de producto. • El departamento legal. • Y unos cuantos responsables más. Todo eso para decidir si puedes utilizar una herramienta. Entiendo que una gran corporación tiene que controlar dónde acaba la información de su empresa y garantizar que sus sistemas sean seguros. Pero mientras consigue aprobar una herramienta, pueden haber salido otras dos mejores. A medida que vas metiendo departamentos y responsables, también metes burocracia e ineficiencia. Y las decisiones que antes tomabas tú solo ahora dependen de un montón de gente. Las grandes empresas tienen muchos más recursos, pero también una estructura que les impide moverse con la misma rapidez. Mientras las grandes corporaciones debaten cómo adaptarse a los cambios, el que es ágil ya ha tomado la decisión, ha ejecutado y les ha ganado la partida. Por eso, si tienes una pyme, te dejo algo que te va a gustar en comentarios. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 12, 2026

El ejemplo de un bot de inteligencia artificial: los departamentos que deben aprobarlo

Para explicar esta diferencia, José Elías utilizó como ejemplo la incorporación de un bot de inteligencia artificial en una empresa. Mientras que una pyme puede probar la herramienta y ponerla en funcionamiento rápidamente, una multinacional debe atravesar distintos controles internos.

En concreto, enumeró los departamentos que suelen intervenir en este tipo de decisiones:

El departamento de ciberseguridad.

El de informática.

El de producto.

El departamento legal.

Otros responsables de la compañía.

Elías reconoció que estos controles tienen una finalidad importante: proteger la información y garantizar la seguridad de los sistemas corporativos. Sin embargo, advirtió sobre el tiempo que pueden llevar los procesos de aprobación.

“Entiendo que una gran corporación tiene que controlar dónde acaba la información de su empresa y garantizar que sus sistemas sean seguros. Pero mientras consigue aprobar una herramienta, pueden haber salido otras dos mejores”, señaló.

José Elías advierte sobre la burocracia y la pérdida de agilidad en las grandes empresas

El empresario destacó que la agilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos puede convertirse en una ventaja competitiva para las pymes. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

El empresario también cuestionó cómo el crecimiento de una organización puede multiplicar los procedimientos internos y dificultar la toma de decisiones. A su juicio, incorporar más departamentos y responsables no siempre se traduce en una mayor eficiencia.

“ A medida que vas metiendo departamentos y responsables, también metes burocracia e ineficiencia . Y las decisiones que antes tomabas tú solo ahora dependen de un montón de gente ”, sostuvo.

En este sentido, Elías consideró que las grandes corporaciones cuentan con más recursos económicos y humanos, pero esa ventaja puede verse limitada por sus propias estructuras organizativas. “Las grandes empresas tienen muchos más recursos, pero también una estructura que les impide moverse con la misma rapidez”, afirmó.

Por último, advirtió que la velocidad para adaptarse a los cambios puede convertirse en un factor decisivo para competir en el mercado: “Mientras las grandes corporaciones debaten cómo adaptarse a los cambios, el que es ágil ya ha tomado la decisión, ha ejecutado y les ha ganado la partida”.