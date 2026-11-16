Imagen ilustrativa en referencia a cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda.

El coste de comprar un piso y el precio del alquiler marcan la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Los programas de PP, Vox, PSOE y Frente Amplio incluyen rebajas de impuestos, avales públicos y límites a las rentas, con requisitos distintos según la edad del comprador, el tipo de vivienda o la zona en la que se encuentre.

La principal diferencia para quienes viven de alquiler está en el futuro de la Ley de Vivienda. El PP y Vox proponen derogarla, mientras que el PSOE quiere congelar temporalmente las rentas que superen el índice de referencia en zonas tensionadas. Frente Amplio plantea que, en esas zonas, el límite también dependa de los ingresos medios de los hogares.

PP: un millón de viviendas y un IVA del 4% para menores de 40 años

El PP, que lidera Alberto Núñez Feijóo, propone construir un millón de viviendas en cuatro años. Para ello, plantea una nueva ley del suelo, la movilización de terrenos públicos y privados y un plazo de tres meses para las licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio administrativo positivo.

Para los menores de 40 años que compren su primera vivienda nueva, el programa prevé rebajar el IVA del 10% al 4% y permitir su pago a plazos. Si la vivienda es de segunda mano, el PP propone pactar con las comunidades autónomas una rebaja del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP). También quiere ampliar a los menores de 40 años el aval público de hasta el 20% del valor del inmueble, con la posibilidad de elevar el límite de edad hasta los 50.

En el alquiler, el PP plantea eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios. A la vez, propone un incentivo fiscal para los propietarios particulares que renueven el contrato por tres años y suban la renta por debajo del IPC. Para los casos de ocupación ilegal, propone que el propietario pueda recuperar la vivienda en 48 horas por orden judicial.

Vox: IVA del 0% en la primera vivienda nueva y prioridad para españoles en las ayudas al alquiler

Imagen ilustrativa fechada en manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana de 87 años deshausiada de la vivienda en que residía desde hace 70 años. Fuente: EFE Javier Lizón

Vox, que lidera Santiago Abascal, propone aplicar un IVA del 0% a la compra de la primera vivienda habitual de obra nueva para las familias españolas. En la vivienda de segunda mano, la medida equivalente sería una bonificación del 100% del ITP.

La formación también quiere dar prioridad a los españoles en el acceso a la vivienda protegida y social y en las ayudas al alquiler. Su programa plantea ampliar el suelo disponible para construir, aumentar la inversión en vivienda protegida y derogar la Ley de Vivienda.

Para el mercado del alquiler, Vox propone incentivos fiscales a los contratos de larga duración y deducciones para inquilinos españoles. En los casos de ocupación ilegal, plantea el desalojo en menos de 24 horas.

PSOE: préstamos de hasta 50.000 euros y 100.000 viviendas públicas

El PSOE, que lidera Pedro Sánchez, propone movilizar cada año el 1% del PIB para facilitar el acceso a la vivienda. Su plan prevé que Casa 47 reúna un parque estatal de 100.000 inmuebles mediante construcción y compra. Las viviendas se destinarían a la venta o al alquiler a precios asequibles.

Para la primera vivienda habitual, los socialistas plantean desplegar el programa Tu Casa y ampliar su dotación si se agotan los fondos. El programa ya está previsto en el Real Decreto-ley 29/2026, que el Congreso convalidó el 12 de noviembre. La norma fija un préstamo sin intereses por un máximo del 20% del valor de la vivienda, con un tope de 50.000 euros.

En el mercado del alquiler, el PSOE propone ampliar la duración de los contratos y congelar de forma temporal las rentas que superen el índice de referencia en zonas tensionadas. También plantea establecer una protección estable frente a los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Frente Amplio: un tope al alquiler y un impuesto del 10% por acumular pisos

Frente Amplio, que lidera Ada Colau, propone que el alquiler en zonas tensionadas tenga como máximo la menor de dos cifras: el 25% de la renta neta media de los hogares de la sección censal o el límite que marque el índice oficial de referencia. La coalición también quiere que los contratos de alquiler residencial sean indefinidos por defecto.

Su programa incluye un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas. Afectaría a empresas desde su primer inmueble y a particulares a partir del cuarto cuando sus propiedades superen en conjunto los 800.000 euros. Los pisos destinados a un alquiler asequible y estable quedarían exentos. Para la compra de la primera vivienda habitual, la coalición también propone una exención del ITP sujeta a límites de ingresos y de precio.

Frente Amplio aspira a incorporar 1,5 millones de viviendas al parque público en 12 años mediante construcción, compra, movilización de pisos vacíos y expropiaciones. Para esta última vía, propone empezar por los grandes propietarios corporativos con más de 1000 viviendas.