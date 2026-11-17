El estado de los neumáticos constituye uno de los elementos fundamentales para prevenir accidentes y evitar sanciones económicas

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece una serie de requisitos obligatorios para garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad por las carreteras de España.

Entre ellos, el estado de los neumáticos constituye uno de los elementos fundamentales para prevenir accidentes y evitar sanciones económicas.

Los conductores que circulen con neumáticos excesivamente desgastados se exponen a multas de 200 euros por cada neumático que incumpla las condiciones reglamentarias, de acuerdo con la normativa española de tráfico y seguridad vial.

La profundidad de las ranuras de la banda de rodadura resulta determinante para mantener la adherencia del vehículo, especialmente cuando la calzada está mojada. Un desgaste excesivo aumenta la distancia de frenado y el riesgo de pérdida de control.

La DGT recuerda que los neumáticos deben conservar unas condiciones mínimas de seguridad. Su deterioro puede comprometer la estabilidad del automóvil y constituye uno de los aspectos que revisan los agentes de tráfico durante los controles en carretera.

Cuál es la profundidad mínima de los neumáticos que exige la DGT

El anexo VII del Reglamento General de Vehículos, aprobado mediante el Real Decreto 2822/1998, establece que los neumáticos de los turismos, vehículos comerciales ligeros y determinados remolques deben mantener una profundidad mínima de 1,6 milímetros en las ranuras principales de la banda de rodadura.

De cuánto es la multa por circular con los neumáticos desgastados en España. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta exigencia fue ratificada por la Orden PJC/528/2026, de 26 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que actualizó las condiciones técnicas aplicables a los neumáticos de distintas categorías de vehículos. Para autobuses, camiones y determinados remolques pesados, la normativa establece un mínimo de 1 milímetro.

La DGT aconseja sustituir los neumáticos de los turismos cuando la profundidad del dibujo sea inferior a 3 milímetros, como medida preventiva para conservar una adherencia adecuada. También recomienda comprobar regularmente la presión y revisar posibles deformaciones o deterioros visibles.

De cuánto es la multa por circular con los neumáticos desgastados en España

El artículo 76.o del Real Decreto Legislativo 6/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, considera infracción grave circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentarias, salvo que la conducta esté calificada como muy grave.

Según la documentación oficial de la DGT, circular con neumáticos cuyo desgaste incumpla las condiciones mínimas de seguridad puede suponer una multa de 200 euros por neumático. De esta manera, un turismo con las cuatro ruedas en condiciones sancionables podría acumular multas por un total de 800 euros.

El estado de los neumáticos constituye uno de los elementos fundamentales para prevenir accidentes y evitar sanciones económicas. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Además de la profundidad del dibujo, los agentes pueden comprobar otros defectos que comprometan la seguridad del vehículo, como las deformaciones anormales, las roturas, el deterioro de la carcasa y la presión inadecuada.

La DGT también advierte que el desgaste grave puede justificar la inmovilización del vehículo, debido al riesgo que representa para sus ocupantes y para el resto de los usuarios de la carretera.