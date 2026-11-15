La Generalitat amplió las modalidades de los Préstamos Emancipación para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda habitual. Imagen ilustrativa.

Los jóvenes que buscan comprar su primera vivienda en Cataluña cuentan con nuevas opciones de financiación. La Generalitat amplió las alternativas disponibles dentro de los Préstamos Emancipación, un programa que permite acceder a un crédito para facilitar el acceso a una vivienda habitual.

La medida incorpora nuevas modalidades para que los beneficiarios puedan adaptar la financiación a sus necesidades. De esta manera, el programa busca ofrecer más posibilidades a quienes quieren independizarse y adquirir su primer inmueble, en un contexto marcado por las dificultades para reunir el ahorro necesario para la compra.

Préstamos Emancipación: qué opciones de financiación incorpora Cataluña

La Generalitat de Cataluña anunció el 19 de octubre de 2026 nuevas opciones para los Préstamos Emancipación, una iniciativa destinada a facilitar que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda.

El programa contempla préstamos de hasta 50.000 euros, con el objetivo de ayudar a cubrir los gastos vinculados a la adquisición de una vivienda habitual. La ampliación de las modalidades busca ofrecer mayor flexibilidad a los solicitantes y facilitar el acceso a esta financiación.

Según informó el Gobierno catalán en su comunicado oficial, las nuevas alternativas amplían las posibilidades que tienen los jóvenes para utilizar este instrumento de apoyo a la emancipación.

Los beneficiarios podrán utilizar la financiación para adquirir una primera vivienda. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes pueden solicitar los préstamos de hasta 50.000 euros

Los Préstamos Emancipación están destinados a jóvenes que quieren comprar su primera vivienda en Cataluña y convertirla en su residencia habitual. Según los requisitos publicados por la Generalitat y el Institut Català de Finances ( ICF ), los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones :

Edad: tener entre 18 y 40 años, ambos inclusive, en el momento de presentar la solicitud.

Residencia: estar empadronado en Cataluña.

Primera vivienda: el inmueble debe ser la primera propiedad residencial que compra el solicitante y debe destinarse a residencia habitual.

Ingresos máximos: los ingresos brutos anuales de todos los integrantes de la futura unidad de convivencia, incluidos los menores y quienes no soliciten el préstamo, no pueden superar 6,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Como referencia, el límite es de 83.392,53 euros anuales para una persona y de 85.971,60 euros para dos.

Solvencia económica: los solicitantes no pueden tener impagos ni deudas significativas con entidades financieras o administraciones públicas. El ICF evaluará su capacidad para devolver el préstamo.

Además, la vivienda debe estar situada en Cataluña y contar con una cédula de habitabilidad vigente al formalizar la compra. Puede ser de obra nueva o de segunda mano.

Los beneficiarios pueden financiar hasta el 20% del valor de adquisición de la vivienda, con un límite de 50.000 euros. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo acceder a las nuevas modalidades de los Préstamos Emancipación

Los jóvenes que quieran acceder a los Préstamos Emancipación deben iniciar el trámite a través de la banca digital del Institut Català de Finances (ICF), organismo que gestiona esta línea de financiación junto con la Agència de l’Habitatge de Catalunya. El procedimiento para solicitar el préstamo contempla los siguientes pasos:

Comprobar los requisitos: verificar que se cumplen las condiciones de edad, empadronamiento, ingresos y solvencia económica. Identificar la vivienda: elegir o reservar el inmueble que se quiere comprar. Debe estar situado en Cataluña y destinarse a residencia habitual. Preparar la documentación: reunir el DNI o NIE vigente, el certificado de empadronamiento, la declaración responsable de primera vivienda, el informe de vida laboral, las tres últimas nóminas, la última declaración de la renta, el certificado catastral y el informe de riesgos del Banco de España (CIRBE). Presentar la solicitud: registrarse como particular en la banca digital del ICF, completar el formulario con los datos personales y los del inmueble y adjuntar los documentos requeridos. Esperar la resolución: el ICF estima un plazo de aproximadamente 15 días hábiles para comunicar si aprueba la financiación. Solicitar la hipoteca: una vez aprobado el préstamo, hay un plazo de seis meses para formalizar la hipoteca con alguno de los bancos adheridos al programa.

La hipoteca bancaria cubrirá el resto del importe de la compra, mientras que el préstamo del ICF financiará hasta el 20%, con un máximo de 50.000 euros. Las condiciones de la hipoteca dependerán de cada entidad financiera.